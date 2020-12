George Clooney, internat de urgență cu pancreatită după ce a slăbit mult prea repede pentru un rol

George Clooney (59 de ani) a fost spitalizat de urgență după ce a slăbit 13 kilograme într-un timp mult prea scurt pentru a intra în pielea personajului celui mai recent film în care va apărea, „Midnight Sky”. Clooney a ajuns la spital cu patru zile înainte de a începe filmările, iar diagnosticul medicilor pentru el a fost pancreatita.

„Cred că m-am străduit prea tare să slăbesc mult prea repede şi nu am avut grijă de mine. Am avut nevoie de vreo două săptămâni ca să mă repun pe picioare. Atunci când te ocupi și de regie, nu e uşor, pentru că ai nevoie de și mai multă energie. Mai ales că am stat în Finlanda pentru pregătirea filmărilor, lucru care a făcut totul și mai dificil, dar locul este perfect pentru acțiunea filmului”, a explicat Clooney, potrivit presei internaționale.

În Midnight Sky, Clooney, care s-a ocupat și de regizarea peliculei, îl interpretează astronautul Augustine Lofthouse, care suferă de cancer.

Pentru acest rol, celebrul actor a fost nevoit să-și lase şi barbă, lucru care l-a încântat pe fiul său, dar nu și pe soție.

„Mi-am lăsat o barbă mare și urâtă, iar fiul meu a fost foarte fericit, pentru că a început să ascundă în barba mea tot felul de lucruri în timp ce dormeam, despre care eu nu aflam decât când plecam la muncă şi mă trezeam cu câte-o bomboană în barbă. Soția și fiica au fost încântate când am scăpat de ea, că au putut să-mi revadă chipul”, a mai spus George Clooney.

