George Burcea, mesaj emoționant despre Andreea Bălan: „Va exista mereu pentru mine”

A trecut ceva vreme de când Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit, dar chair dacă nu mai sunt împreună, cei doi continuă să comunice unul cu celălalt și să aibă o relație firească de prietenie de dragul copiilor.

George Burcea are două fetițe împreună cu Andreea Bălan: Clara Maria, în vârstă de un an și jumătate și Ella Maya, în vârstă de trei ani. Actorul a devăluit, de curând, într-o postare pe pagina sa de Instagram, că are pe antebrațul stâng două tatuaje care înseamnă foate mult pentru el: unul în formă de inimă în care se află chipurile lui, ale fetelor și ale Andreei și unul ce înfățișează doar conturuile chipurilor lui și ale Andreei Bălan. George spune în postarea sa că nu va renunța niciodată la acele tatuaje.

„Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei. În acest tatuaj sunt eu cu ea. Nu am făcut acesta tatuaj ca să-l șetrg dacă mă despart de ea”, a spus vedeta.

Burcea a mai vorbit în clipul postat pe pagina sa de Instagram despre modul în care l-au influențat dramele sale din copilărie: „În momentul în care ai un background asemănător cu al meu, adică o familie care se destramă – mama venea foarte rar acasă, iar pe tata l-am văzut prima oară la 18 ani – , rata să destrami și tu la rândul tău familia este destul de mare. Toate traumele din copilărie, toate lacrimile, toate momentele mai puțin plăcute m-au făcut să ajung pe această cale. Actoria înseamnă și suferință.”

Sursa foto – Facebook

