Julia Roberts (53 de ani) și soțul ei, regizorul Daniel Moder (52 de ani), au aniversat pe 4 iulie 2021, 19 ani de mariaj. Cuplul are împreună trei copii, o fiică și doi fii, gemenii Hazel și Phinnaeus (16 ani) și mezinul, Henry (14 ani).

Pe actual ei soț, Julia l-a cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei The Mexican, când încă forma un cuplu cu actorul Benjamin Bratt. La vremea aceea, Daniel era căsătorit cu make-up artista Vera Steimberg.

Fotografie rară cu soțul Juliei Roberts! Perechea a aniversat 19 ani de mariaj

După divorțul producătorului, pe 4 iulie 2002, Daniel și Julia s-au căsătorit. Pe Instagram, actrița a postat recent un selfie alături de soțul ei. În dreptul fotografiei, Julia a scris: „19 ani ❤️ Abia dăm startul”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

În 2017, pentru People, actrița mărturisea că, după ce a depășit perioada „ciudată” din tinerețe, și-a găsit sfârșitul fericit de basm. „Fiecare zi în care soțul meu intră pe ușă este un vis. Îmi spun: «Ah, s-a întors!»”, mai declara actrița atunci.

În 2018, într-un interviu pentru Extra, Julia l-a numit pe Daniel o „ființă grozavă”. „Ne distrăm atât de tare muncind împreună”, mai spunea atunci.

„Dacă lucrăm împreună, după acel timp petrecut la job, când revenim acasă, lăsăm acel segment de o parte. Vorbim despre el în mașină, în drum spre casă”, mai spunea actrița în 2015, după pelicula The Secret in Their Eyes, la care ea și Daniel au lucrat împreună.

Citește și:

Adi Nartea, declarații emoționante despre problemele sale de sănătate din trecut

Ilinca Vandici, despre divorț: „Îmi pare rău să vă dezamăgesc”

Cum este tratată Claudia Pătrășcanu de Gabi Bădălău în privat. Mama solistei a spus tot

În trecut, Julia a format cupluri cu actorii Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott și Matthew Perry.

Cu actorul Kiefer Sutherland, Julia a fost logodită, perechea despărțindu-se cu doar trei zile înaintea nunții planificate pe 11 iunie 1991.

În iunie 1993, Julia s-a căsătorit cu interpretul de muzică country Lyle Lovett. Cuplul s-a separat doi ani mai târziu, în 1995. Între anii 1998 și 2001, actrița a format un cuplu cu actorul Benjamin Bratt.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro