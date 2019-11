Ce fac cei doi în ziua de azi?

Mihai Trăistariu: „Alerg pe unde sunt chemat! Am interviuri, spectacole, fac opt concursuri de talente pe an, am o școală de muzică unde predau alături de opt profesoare canto, pian, teatru, dans etc. Am concerte în afara țării – Tenerife, Israel etc -, pentru că am știut de-a lungul timpului să mă reinventez.“

Dorin Topală: „Sunt navigator, am brevet de comandant de cursă lungă pe oceane, pe vapoare petroliere.“

Le lipsește ceva din perioada Valahia?

Mihai Trăistariu: „Da, îmi lipsește un coechipier, pentru că eu acum merg singur în concerte și nu mi-e la îndemână să merg singur la drum, iar uneori sunt distanțe mari. Dar în timp am învățat că rutina asta a meseriei trebuie făcută.“

Dorin Topală: „Îmi lipsește vârsta! În rest, nu aș vrea să dau timpul înapoi, pentru că acum am doi copii minunați, iar soția mea este prietena mea din vremurile de atunci! Îmi lipsește adrenalina aceea, bucuria urcării pe scenă, libertatea de atunci.“

Planuri de viitor

Mihai Trăistariu: „Mă pregătesc de Eurovision pentru a unsprezecea oară. Eurovision e mereu cald pentru mine! În 2006 l-am câștigat după vreo șase încercări, dar e greu să revii și să câștigi, deși m-am mai clasat între timp pe locul doi. Mie mi-a schimbat viața Eurovisionul, iar Tornero este încă difuzată pe afară!“

