Elena Ionescu spune adevărul despre relația cu Emanuel: ”Suntem împreună și…”

Elena Ionescu a făcut lumină și a spus adevărul despre relația cu războinicul Emanuel. Artista a vorbit cu sinceritate despre ce se întâmplă, de fapt, între ei și ce-i leagă atât de puternic. Cei doi se vizitează des, iar de curând au petrecut câteva zile împreună la mare: ”Suntem împreună mereu și lumea gândește puțin greșit despre noi. Nu suntem împreună în sensul acela al cuvântului, ci colaborăm. Suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine.

Abia ne-am întors din Vamă, unde ne-am distrat extraordinar, dar nu numai noi doi, ci alături de alți concurenți de la Survivor, cu care am rămas în relații extraordinar de bune. Este adevărat, am stat unul lângă altul, dar nu sunt sentimente acolo… cel puțin așa percep eu lucrurile. Poate lumea a crezut mai mult după ce am făcut acel Tik Tok în pat și… uite iubirea. Se poate vorbi și așa, dar să nu exagerăm… deocamdată.

Suntem în toate filmulețele posibile și imposibile de pe internet. S-au exagerat foarte multe lucruri, au fost multe discuții, precum acelea că Emanuel a ajuns acasă la Elena, în patul Elenei. A fost, nu zic nu, dar am făcut un vlog împreună, și a fost extrem de viral. Oamenii empatizează cu fețele noastre și este frumos. De aceea, am cosiderat că trebuie să dezvoltăm colaborarea noastră.

Uite, el este actorul principal din videoclipul meu ”Noapte albă!”, piesa pe care am făcut-o la Survivor. Suntem foarte apropiați acolo, așa că sunt sigură că vor exista foarte multe discuții cum că este o poveste de iubire la mijloc. Sper să păstrăm această prietenie frumoasă cât se va putea, să ne ajutăm reciproc”, – a declarat Elena Ionescu pentru Wowbiz.ro.

Sursă foto: Instagram, Facebook

