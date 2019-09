Elena Ionescu, decizie surprinzătoare după divorț. Cine va avea grijă de fiul său

Elena Ionescu este nevoită să-și onoreze contractele pe care le are și îi este imposibil să-l ia pe micuț la concerte, prin urmare artista l-a lăsat pe mâini bune, preferând ca tatăl său să aibă grijă de Răzvan: „Rostul meu în viaţă a fost să creez o bijuterie de copil pe care îl iubesc şi abia aştept să ajung acasă, la el, pentru că este cel mai de preţ lucru pe care l-am făcut. Din dragoste suferă oamenii care nu sunt realişti şi care nu-şi acceptă soarta”.

„Copilul e cu tatăl meu. Este cel mai bun bunic. Chiar se descurcă foarte bine şi mă ajută mult. Îl iau şi cu mine când am posibilitatea, dar când ţine de program… La fel, mă ajută şi mama. Dar acum şi ea are treabă, este plecată cu job-ul. Tata a fost cel care s-a sacrificat. El este mititel şi nu înţelege toată situaţia asta. Eu fac tot ce e posibil ca lui să nu-i lipsească nimic. N-o să fac nimic în a nu-i arăta că tăticul lui există şi că întotdeauna când va avea nevoie de el va fi acolo însă, într-adevăr, am stabilit un program de comun acord. Vine, îl vede când doreşte şi când are posibilitate”, – a spus Elena Ionescu la Antena Stars, potrivit Spynews.

