Elena Gheorghe lansează una dintre cele mai sensibile melodii din cariera sa, „Numele tău“

După un an de zile, timp în care Elena Gheorghe a lansat doar single-uri în aromâna, inclusiv albumul “Luna Albă”, artista lansează azi o piesa de dragoste în limba romană, una dintre cele mai sensibile melodii din cariera sa muzicală. Anul acesta, toamna nu mai e melancolică, nu mai există iubiri toxice, lacrimile de tristețe s-au transformat în bucurie, iar versurile sunt ceea ce sperăm să ni se intample atunci când ne îndrăgostim. Melodia are la bază dragostea adevarată, iubirea reciprocă și finalul fericit la care visăm cu toții atunci când iubim.



Elena Gheorghe a vorbit cu această ocazie și despre familia sa și relația pe care o are cu soțul său: “Nimic nu e mai frumos pe lume decât să trăiești “o poveste de dragoste adevărată”, acea dragoste pură pe care n-o întâlnești decât o singură dată în viață după părerea mea, acea dragoste care poate trece peste greutăți, peste defecte, peste orice și nu se stinge niciodata… În relația mea cu soțul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi chiar și cu riscul că vom fi dați afară, am trecut prin rai și iad și cine ne cunoaște cu adevărat știe despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins și îi mulțumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta. Când gasești dragostea cu adevărat, ai grijă de ea, chiar dacă asta câteodată înseamnă să treci prin foc pentru ea, e cel mai de preț lucru pe care îl poti găsi în această viață. Suntem făcuți să dăruim și să primim iubire și când lucrurile acestea se întâmplă concomitent, este fără doar și poate cel mai frumos sentiment pe care-l putem trai. Piesa asta este despre dragoste, iar dacă pe tine te-a atins eu sunt fericita”. – a declarat Elena Gheorghe.

Pentru „Numele tau”, Elena Gheorghe a colaborat cu Alex Pelin și George Sava, dar și cu un cvartet din care face parte cumnata ei, Alexandra Ene.

Sursă foto: PR, Instagram

