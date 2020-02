Edward Sanda face parte din juriul selecției naționale pentru Eurovision

Edward Sanda, artistul Famous Production, care a lansat recent piesa Vintage feat Lidia Buble, a primit o propunere de care spune că este foarte mândru: aceea de a face parte din juriul Eurovision România. Alături de Alin Oprea, Luminița Anghel, Crina Mardare, Andrei Tudor și Liana Stanciu, Edward va alege piesa finalistă cu care Roxen va reprezenta România în luna mai la Rotterdam, la cea de-a 65-a ediție a concursului Eurovision.

„Propunerea de a participa în juriu pentru această etapă a fost surprinzătoare pentru mine! Mă bucur că stau lângă artiști consacrați, foarte cunoscuți în România și cu o experiență extraordinară în domeniu. Mă simt onorat că am fost ales să jurizez alături de artiști cu care am crescut și de la care am foarte multe de învățat”, spune Edward.

Artistul în vârstă de 22 de ani, care este și compozitor, textier și producător muzical, spune că juriul și publicul vor alege melodia câștigătoare, în proporție egală, dintre cele 5 piese pe care Roxen le va cânta în selecția națională Eurovision.

Edward Sanda s-a alăturat echipei Famous Production în anul 2016 și a devenit în scurt timp unul dintre artiștii momentului. Piesa de debut, Doar pe a ta (feat. Ioana Ignat), a intrat încă de la lansare în topul celor mai difuzate piese pe radio și TV, fiind no. 1 săptămâni la rând. Este cea mai descarcată piesă românească de pe iTunes, cumulând peste 57 de milioane de vizualizări pe YouTube și cea mai căutată melodie românească prin Shazam. În toamna anului 2017, Edward a primit trofeul Media Music Awards – Best Shazam pentru „Doar pe a ta”. Și cea de-a doua piesă lansată cu Ioana Ignat – In palma ta– a ocupat primul loc în topuri și a înregistrat peste 45 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro