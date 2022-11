Despre copilăria lui Drew Barrymore (47 de ani) se poate spune că a fost în multe feluri, numai normală nu. La vârsta de 6 ani Drew a intrat în lumea celebrității cu rolul din filmul lui Steven Spielberg „E.T. Extraterestru”. Și-a petrecut copilăria pe platourile de filmare de la Hollywood, dar a trecut și printr-un centru de dezintoxicare și prin unul de psihiatrie până la vârsta de 13 ani.

Mama ei, Jaid Barrymore, ar fi escortat-o ​​la mai multe petreceri de la Hollywood, iar Drew a început să bea până la vârsta de 9 ani, să fumeze marijuana la 10 ani și să consume cocaină la 12 ani, conform autobiografiei ei din 1990 Little Girl Lost. Până la vârsta de 13 ani, a fost internată într-o instituție de psihiatrie.

Eram un copil rebel, am scăpat de sub control și nimeni nu știa cum să se descurce cu mine – și-a amintit în lacrimi Drew anul trecut.

M-au dus acolo (n.r. – la clinica de psihiatrie) în miezul nopții și am intrat printre acele două uși, iar când treci printre acele două uși nu ieși. Și am fost acolo un an și jumătate.