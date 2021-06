De ce nu vrea Magda Vasiliu să se reîntoarcă în România

De câțiva ani, Magda Vasiliu trăiește o adevărată dramă după ce băiețelul ei, Vlad, a fost diagnosticat cu cancer osos. Fosta prezentatoare a știrilor de la Prima TV, în vârstă de 45 de ani, s-a mutat în Italia cu băiatul și cu fostul partener de viață, pentru a-i putea acorda copilului cele mai bune tratamente. Din fericire, Vlad, acum în vârstă de 11 ani, se simte bine acum, dar știrista nu-și dorește să se mai întoarcă în România.

În urmă cu câteva luni, Magda s-a despărțit de al treilea soț și a rămas în Italia doar cu fiul ei. Decizia Magdei de a nu mai reveni în țara natală are legătură cu sănătatea băiatului care mai are nevoie de controale medicale și de o intervenție chirurgicală la nivelul piciorului într-un viitor foarte apropiat.

„Nu mă întorc în România. Nu am cum. Vlad are nevoie de controale, va avea de făcut una sau mai multe operaţii la picior, aşa că sunt legată practic de Italia. Iar pentru Vlad, sistemul medical de aici oferă mult mai multă siguranţă. Dar mi-e dor de Sibiu, de brazii cu zăpadă din Păltiniş. De zăpadă, în general. Mi-e dor de prietenele mele, de colegii de la Prima TV. Apoi, mi-e dor şi de atmosfera de dinaintea sărbătorilor, pentru că aici e diferit”, a mărturisit Magda, pentru okmagazinre.ro.

Vedeta de televiziune a mai spus că nu are de gând să se mute din casa în care stă de când s-a mutat pe meleagurile Italiei.

„Deocamdată, în următorii ani, mă văd tot aici, în Montefiascone. Pentru că este un orăşel liniştit, cu aer curat, cu lacul în apropiere. Apoi, în funcţie de ce-şi va dori şi Vlad, vom vedea. Dar nu cred că mi-ar mai plăcea agitaţia unui oraş mare cum este Roma, de exemplu. În plus, Italia are o infrastructură rutieră Ok, aşa că poţi vizita foarte uşor chiar şi zone mai îndepărtate. Chiar dacă stau în Montefiascone, într-o oră sunt la Roma sau la Florenţa. Asta dacă mi se face dor”, a adăugat Magda Vasiliu.

Foto – Facebook