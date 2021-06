Connect-R, probleme după prima noapte la Asia Express : “Am vrut să plec acasă!”

Noul sezon Asia Express a început în forță, iar concurenții au pornit în aventura vieții lor pe „Drumul Împăraților”, un traseu ce pornește din Turcia, trece prin Georgia și Azerbaidjan și va continua cu două destinații neanunțate deocamdată.

Nici nu a început bine competiția, iar unii dintre concurenți s-au confuntat deja cu primele obtacole. Deși păreau foarte încrezători în sine și foarte determinați să câștige, Shift și Connect-R și-au schimbat complet părerea odată cu primul pas făcut pe Drumul Împăraților.

„O să iau cu mine o poză cu Hagi și asta sigur o să mă ajute la autostop. E imposibil să nu ne înțelegem cu ei. Avem speranță că în unele seri vom găsi chiar și o pensiune sau un hotel la care să stăm. N-avem noi condiție fizică, dar pe psihic stăm foarte bine”, spuneau cei doi cu câteva zile înainte de plecare. Primul autostop, prima misiune și prima noapte de căutat cazare le-au dat însă planurile peste cap.

„Nu ne așteptam să fie chiar așa. În momentul ăsta nici măcar nu ne mai amintim de confortul de acasă”, spune Shift. “În prima zi de Asia Express eu am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înțelegi, nu vorbește unul o boabă de engleză, iar autostopul e un coșmar. Rucsacii pe care îi cărăm au cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici”, a mărturisit Connect-R.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină.

Prezentatoarea noului sezon Asia Express este Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor, cea care prezintă și ediția din acest an a show-ului culinar „Chefi la cuțite”. Irina s-a declarat foarte entuziasmată de șansa unei asemenea provocări.

„Credeam că o să am parte de o singură premieră anul acesta, și anume prezența de la Chefi la cuțite, dar se pare că aventura mea continuă cu producțiile cele mai îndrăgite. Am mari emoții și sper să fie totul bine. Mi-e greu să plec atâta timp de acasă, dar cumva, pe undeva, simțeam și un pic de invidie pentru Răzvan care a trăit aventura asta la maximum și eu șitam doar din povești”, a spus Irina Fodor, în urmă cu câteva săptămâni.