De 20 de ani împreună! Cum arată iubitul lui Leonard Miron, bărbatul care i-a fost aproape în lupta cu cancerul

Leonard Miron va împlini în aprilie anul acesta 51 de ani. Cu verigheta pe deget, victorios în lupta cu cancerul de pancreas și pe deplin asumat cu orientarea sa sexuală, carismaticul fost prezentator de televiziune își trăiește povestea de dragoste la intensitate maximă. Leonard și Miguel sunt împreună de 20 de ani și s-au cunoscut în urma unei ediții Eurovision: „El urmăreşte foarte mult Eurovision, dacă îl întrebi, ştie tot. Eu am prezentat concursul. M-a contactat… brunet, înalt, jumătate englez, jumătate spaniol… şi asta a fost.” – declara Leonard Miron în urmă cu mai mulți ani.

Leonard Miron a fost foarte criticat în România pentru orientarea sa sexuală, iar decizia de a se muta în străinătate a fost una înțeleaptă, mai ales că mama sa suferea destul de mult din cauza faptului că i se denigra imaginea fiului său: „După toate articolele din presă, cea mai afectată a fost mama. Înțelegerea dintre mamă și fiu depășeste anumite obstacole, dar au fost reacțiile din jur. Ea știa de relația mea. În Anglia, în Spania, pe nimeni nu interesează ce faci tu acasă, contează ce știi să faci”.

Leonard Miron a avut relații și cu femei în trecut, însă adevărata dragoste a găsit-o în brațele lui Miguel, bărbatul care, de altfel, i-a fost aproape în lupta cu cancerul de pancreas: „Înainte de Miguel am avut relații cu femei. Am avut o relatie de opt ani si una de patru ani. Întâlnirea cu el mi-a dat o stabilitate. Atunci m-am hotarât sa plec. Am aplicat pentru o slujba, am fost doi ani în Egipt, apoi am zburat.”, – povestea în trecut Leonard Miron.

