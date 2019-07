Dana Rogoz și soțul său, Radu, împlinesc 7 ani de căsătorie. Cum au sărbătorit „Nunta de Cupru”

Dana Rogoz, în vârstă de 33 de ani, și soțul său au sărbătorit „Nunta de Cupru” în același loc în care, în urmă cu 7 ani, a avut loc marele eveniment și au imortalizat momentul printr-o serie de fotografii realizate întocmai de băiețelul lor, Vlad Luca, în vârstă de 5 ani: „Azi sărbătorim „Nunta de Cupru”, în același loc, pe aceeași pătură, ba chiar și încălțată cu aceiași balerini. Dar cu Vlad alături. Am foarte puține fotografii împreuna cu Radu. Cred că v-ați prins deja că lui nu îi prea place să apară în poze. De data aceasta însă, copilul și-a dorit să ne fotografieze și niciunul dintre noi nu putea să îl refuze. Mă gândesc serios să înrămez această fotografie, care reprezintă cel mai frumos cadou pe care ni-l putea face Vlad cu ocazia aniversării noastre”, – a scris Dana Rogoz pe conturile de socializare.

Dana Rogoz a continuat seria destăinuirilor despre momentul emoționant pe blogul său: „De fiecare dată când ajungem în poiana din curtea Palatului Mogoșoaia, ne lovește o nostalgie puternică, de ne apucăm și rememorăm toate etapele organizării nunții noastre: cum am ales copacii în care să așezam fotografiile noastre, cum am așezat cele 3 meșe lungi direct pe iarbă, cum am legat zeci de metri de ghirlande cu becuri, cum stăteam pe pătură și făceam pom-pom–uri cu o zi înainte, cum am pedalat ca nebunii tandem-ul nostru, cum am așteptat invitații, cum am dansat… cum au trecut 7 ani. Chiar, cum? De fiecare data îmi e greu să scriu despre noi. Tot scriu și șterg și iar scriu și iar șterg. Mă uit la fotografii, la Radu și la Vlad, și mă emoționează. Ați remarcat ce poză frumoasă ne-a făcut Vlad? E cadoul lui de 7 ani de căsătorie. Mă gândesc să o înrămez. Să îi pun o ramă de cupru – pentru că la 7 ani cică e ”nunta de cupru”. Nașa noastră de cununie, Liviuca, cel mai bun om de pe Pământ și cel mai atent la astfel de lucruri, ne-a făcut cadou un ibric de cupru din care ne-am băut cafeaua în ultimele zile”, – își începe Dana Rogoz mărturisirile pe blogul său.

„Dar ceea ce vreau să rămână scris la această postare, la care probabil voi reveni peste ani și ani, e că sunt fericită, liniștită, că mă simt în siguranță, că mă simt mai frumoasă, mai puternică, că am mai multă încredere în mine, atunci când sunt lângă el. Și că suntem mândri de copilul nostru și de tot ce am realizat împreună în acești ani, de la renovarea căsuței noastre, până la lungmetrajul MO ce va avea premiera în toamnă (apropo, avem și o dată: 4 oct!). În rest, sper că aceste fotografii, surprinse în timpul picnicului nostru de la Palatul Mogoșoaia, să vorbească de la șine. Ah, pătura lila e aceeași de la nuntă și e așezată în același loc ca acum 7 ani”, – a încheiat Dana Rogoz.

Sursă foto: Instagram, blog Dana Rogoz

