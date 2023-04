Cum au trăit Maria Iordănescu, Cove, Dragoș Pătraru, Emil Grădinescu sau Livia Graur meciul Naționalei

Hai, România! Este îndemnul care s-a auzit la unison din pieptul a zeci de mii de spectatori de pe Arena Națională și a milioane de români de acasă, în fața micului ecran, pe 28 martie. Trăirile au fost intense în teren, lupta celor 22 de jucători a fost aprigă iar emoțiile milioanelor de fani s-au simțit în fiecare secundă. Prima TV a fost alături de echipa Națională iar vedetele au fost cei mai înfocați fani. Seara meciului a fost trăită de Dragoș Pătraru la cote maxime.

“Știi cum e, începem cu speranță, ne ridicăm în picioare la imn, în fața televizorului – ne bucurăm la goluri, apoi începem să tremurăm și sfârșim prin a înjura pentru că nu înțelegem de ce acești băieți nu sunt în stare să formeze o echipă dacă nu competitivă – că asta e, fotbalul românesc stă de mai bine de un deceniu în ce produce un singur om, Hagi – măcar una care să ne facă mândri prin dorință, prin ambiție, prin faptul că dă totul pe teren. De data asta s-a terminat cu bine. Am răsuflat ușurat la final. Edi Iordănescu spune că trebuie să învățăm să suferim. Noi, suporterii, doar asta facem de prea mult timp. E clar că mai mult nu se poate acum, doar că tonul face muzica. Și băieții ăștia falsează rău de tot”, spune Dragoș Pătraru.

“La noi meciul s-a văzut în familie, pentru că, de ceva vreme, fetița mea Renata este foarte pasionată de fotbal. Așa că am trăit intens fiecare fază de gol, fiecare apropiere a băieților de la Națională de poartă adversă, am suferit alături de ei la fiecare fault. Ne-am bucurat enorm că echipa noastră a obținut maximul de puncte din aceste două meciuri și am promis că vom merge pe stadion la următorul meci”, spune Livia Graur.

Marina Nițoiu și-a petrecut ziua de naștere strigând “Hai, România!”

Fan înfocat la Nationalei, Marina Nițoiu și-a petrecut ziua de naștere strigând “Hai, România!”.



” Ziua de 28 martie a fost una specială pentru mine. Urma să ajung la meci dar … surpriză, acasă mă aștepta familia care a organizat o cină de ziua mea, așa că am modificat planul în ultimul moment. Am văzut meciul la TV și am stat cu mari emoții toată partida. Nici nu am apucat să povestesc prea multe cu părinții mei care au venit special în Bucuresti să sărbătorim. M-am bucurat tare mult că România a câștigat și că am luat toate cele 3 puncte. Din 2016 echipa națională nu s-a mai calificat la un turneu final și nu-mi rămâne altceva de făcut decât să visez, ca orice suporter, că România va ajunge la Euro 2024.” spuna Marina Nițoiu.

Aflat pe Arena Națională, alături de tricolori, Alex Rădulescu a trăit emoția însutit: “Toți jucăm când joacă România. Fie că suntem acasă, fie că suntem pe stadion. Aveam prima șansă, pe stadion toată lumea era motivată pentru victorie, așa că am sperat. Cu succes, în final. După meci am stat de vorba cu câțiva suporteri care mi-au spus că se simt minunat să mai plece și fericiți de la stadion.”

Și Cove a ales să simtă meciul de la firul ierbii

“Am trăit emoțiile din stadion. A fost palpitant, mai ales că aveam alături unul dintre cei mai mari fotbaliști, pe căpitanul Gică Popescu. Pe Arena Națională a fost o atmosferă de zile mari și să auzi imnul cântat la unison de 30.000 de români nu poate fi decât emoționant.” spune Cove.

Colega lui de la Primii câștigă, Diana Bart, a strigat “Hai, România!” de acasă: “A fost o seară cu emoții. Am stat alături de soț cu inima la gură, ne-am bucurat pentru victoria tricolorilor. Pentru noi, Naționala înseamnă România și, deși nu suntem microbiști, nu ratăm niciodată meciurile băieților.”

Maria Iordănescu a susținut Naționala direct de pe stadion

Emoții mari a trăit și Maria Iordănescu, mai ales ca fratele ei, Edward, este antrenorul Naționalei.



“Am urmărit meciul echipei naționale direct de pe stadion, așa că emoțiile acolo se intensifică semnificativ. La finalul partidei m-am bucurat pentru victorie, dar mai ales pentru suportul galeriei. M-au emoționat românii că au venit într-un număr așa de mare, că au scandat până la final pentru jucători. Asta înseamnă mult! Cel de-al 12-lea jucător chiar există și acela este românul din peluză, care dă tot ce are pentru a-i încuraja pe băieți. Da, poate că nu mai avem o echipă națională ca cea din ‘94, însă așa cum se prezintă trebuie susținută, iar suportul moral poate însemna mai mult decât zeci de meciuri jucate sau goluri marcate la echipele de club.” spune Maria Iordănescu.

Poate cei mai critici dintre vedetele Prima TV, comentatorii partidei, Costi Mocanu și Emil Grădinescu au trăit seara diferit. Prima TV a fost și rămâne alături de echipa Națională. Suntem alături de tricolori și la bine și la greu. “O seară rece de primăvară a fost încălzită de pasiunea publicului. Parcă altfel merge si comentariul meciului”, spune Emil Grădinescu.



În seara meciului, toată România s-a uitat la Prima TV, postul de televiziune a fost lider absolut de audiență.

Elveția – România, pe 19 iunie, la Prima TV

Prima TV a fost lider absolut de audiență cu România – Belarus. Meciul difuzat de Prima TV a fost cel mai urmărit program pe intervalul de difuzare atât la nivel urban cât și național. Partida ce contează pentru calificarea la EURO 2024 a fost urmărită de peste 1, 5 milioane de milioane de români care au trăit intens, minut de minut. Pe 19 iunie ținem cu toții pumnii strânși pentru tricolori în partida din deplasare cu Elveția. Naționala joacă la Prima TV!