Cum au petrecut Paștele Gina Pistol și Smiley. Prima fotografie împreună publicată de artist

Smily și Gina Pistol și-au surprins în repetate rânduri fanii în această perioadă. După ce Gina a apărut în live-ul lui Smiley și l-a sărutat, cei doi au publicat, chiar în zi de Paște, prima fotografie împreună: “Paște fericit! Pace și liniște! Să ne vedem cu bine, curând, sănătoși și plini de viață! Reînviere”, – a scris Smiley în dreptul imaginii în care cei doi ciocnesc un ou roșu.

Așa cum era de așteptat, fanii s-au arătat foarte încântați de imagine și chiar au remarcat că este prima fotografie împreună cu Gina Pistol pe care Smiley o publică pe rețelele de socializare: “Super cuplu Ginuța ești The Best și Andrei e The smiley! Sărbători binecuvântate!”, / “Prima poză pe care o văd cu amândoi! /Vă admir mult pe fiecare și acum ca un cuplu! Sunteți deosebiți și sper să rămâneți frumoși în suflete împreună! Paște fericit!”, – au fost câteva din comentariile primite din partea fanilor.

Sursă foto: Instagram

