Pepe a fost prins de polițiști, în noaptea de Înviere, fără declaraţie pe proprie răspundere. Deoarece ratase momentul în care voluntarii împărțiseră Lumina Sfântă, celebrul cântăreț ieșise pentru a merge la biserică să ia lumină. Îmbrăcat lejer, într-o pereche de pantaloni sport, un maiou și în șlapi, Pepe a fost surprins de polițiști, după ora 22:00, în apropierea bisericii de lângă casa sa.

Artistul nu avea declarație pe propria răspundere, așadar a fost amendat de autorități pentru încălcarea Ordonanței Militare. După întocmirea procesului-verbal, polițiștii au făcut un gest neașteptat și s-au oferit să-l conducă pe Pepe la biserică pentru a-și aprinde una dintre cele două candele pe care le avea la el.

La fel ca mulți alți artiști, Pepe a fost și el afectat de pandemia de coronavirus, fiind nevoit sa-și anuleze concertele și să-și închidă afacerile.

„Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce s-o strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă. Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele. În aceste condiţii nu ştiu cât s-a pierdut financiar în această perioadă fiindcă nu am făcut calculul, dar s-a pierdut tot. Când s-o relua treaba, vedem ce şi cum. Până atunci însă… #stamacasa”, a declarat Pepe, potrivit Ciao.

sursa foto – Facebook

