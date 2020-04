Pepe, probleme financiare. Artistul a fost nevoit să-și închidă afacerile din cauza crizei coronavirus: „S-a pierdut tot”

Pepe are două business-uri, un salon de înfrumusețare și o grădiniță, însă, din păcate, este la un pas să piardă tot din cauza epidemiei de coronavirus: „Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce s-o strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă. Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele.

În aceste condiţii, nu ştiu cât s-a pierdut financiar în această perioadă, fiindcă nu am făcut calculul, dar s-a pierdut tot. Când s-o relua treaba, vedem ce şi cum. Până atunci însă… stăm acasă”, – a declarat Pepe pentru ciao.ro.

Pepe este însurat cu Raluca Pastramă și au împreună două fetițe. Vezi mai multe imagini cu familia lui Pepe ăn galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro