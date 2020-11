Cum arăta Loredana Groza la absolvirea liceului

Loredana Groza (50 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite artiste din showbiz-ul românesc. A debutat în lumea muzicală la vârsta de 16 ani, în 1986, printr-o participare la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, unde a și câștigat “Marele Premiu”, fiind atunci desemnată cea mai tânără participantă și câștigătoare din istoria Festivalului. Au trecut 34 de ani de atunci, dar Loredana a reușit prin talent, profesionalism și pasiunea pentru muzică să se reinventeze cu fiecare apariție publică și să rămână și astăzi în topul preferințelor publicului.

Cu prilejul împlinirii a 18 ani de la absolvirea liceului, Loredana a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie nostalgică cu ea, pe când era elevă.

Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

„Poză de absolvire. 18 ani tocmai împliniți. Lori din Onești, fata cu matricolă și sarafan câștigase deja toate marile concursuri de cântat posibile în România, umplea stadioane , #polivalentă din București sold out de câteva ori pe an și vânduse deja milioane de albume cu primul disc „Bună seară, iubite”, record neegalat încă. Toate astea în timpul unui regim comunist atunci la apogeu. Când am făcut poză tocmai ce mi sarbatorisem majoratul după un turneu de 45 de zile prin țară și venisem acasă cu 2 zile înainte să dau BAC-ul”, a scris artista în dreptul fotografiei care s-a viralziat instant adunând peste 10 milioane de aprecieri și sute de comentarii din partea fanilor.

Vezi cum arăta Loredana Groza la abslvirea liceului în galeria foto de mai sus.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro