Cum arată Kurt Russell la aproape 72 de ani. Motivul pentru care actorul nu s-a căsătorit niciodată cu Goldie Hawn

Pentru majoritatea oamenilor, punctul culminant al unei relații este căsătoria, dar pentru Goldie Hawn și Kurt Russell, chiar și după patru decenii împreună, aceasta nu a fost niciodată în planuri.

Cei doi actori au trăit sentimente intense, dar nu au ajuns niciodată în fața altarului.

Goldie Hawn și Kurt Russell, relațiile trecute

Goldie Hawn s-a născut în 1945 și a devenit faimoasă când a apărut în comedia NBC „Rowan & Martin’s Laugh-In”. De asemenea, rolul din „Floarea de cactus” i-a adus un Glob de Aur și un Premiu Oscar.

Kurt Russell, pe de altă parte, a venit pe lume pe 17 martie 1951 și și-a făcut debutul în actorie în copilărie. El a apărut în „Călătoriile lui Jaimie McPheeters” când avea doar 12. De asemenea, este bine cunoscut pentru rolurile din „Escape from New York” și „The Thing”, printre multe altele.

Au început o relație la începutul anilor ’80, după ce amândoi trecuseră prin căsătorii eșuate. Hawn s-a căsătorit cu primul ei soț, Gus Trikonis, în 1969, dar după șapte ani au ajuns la despărțire.

La o lună după dizolvarea primului mariaj, s-a măritat cu Bill Hudson, cu care a avut doi copii, Oliver și Kate. Dar viața aventuroasă a lui Hawn a făcut ca mariajul să nu dureze, așa că în 1982 cei doi au pornit pe drumuri separate.

Russell s-a însurat cu prima sa soție, Season Hubley, în 1979. Cei doi au avut primul lor copil, Boston, în 1980, dar trei ani mai târziu s-au despărțit, iar Russell nu s-a mai căsătorit niciodată.

Goldie Hawn și Kurt Russell, cum au ajuns să fie împreună

Chiar dacă nu au avut o relație romantică până la începutul anilor ’80, Goldie Hawn și Kurt Russell s-au cunoscut în 1966, în timp ce filmau „The One and Only, Genuine, Original Family Band”. Hawn avea 21 de ani, iar Russell 16.

S-au plăcut unul pe celălalt din primul moment, dar erau pe atunci prea tineri pentru a avea o relație serioasă. Prin urmare, când s-au întâlnit pe platourile de filmare pentru „Swing Shift”, în 1983, nu erau chiar doi străini. Russell s-a grăbit atunci să o cucerească pe frumoasa actriță.

Într-o noapte, după filmări, cei doi s-au prefăcut că se întâlnesc pentru a se antrena la dans, dar au ieșit la o întâlnire la Playboy Club, unde au stat de vorbă ore în șir. Apoi au mutat întâlnirea în noua casă a lui Hawn. Ea nu avea încă o cheie, așa că au ajuns să spargă ușa.

Când a ajuns Poliția la casă, actorii erau la etaj și admirau mobilierul imaginar. „Eram în dormitor când a intrat Poliția. Aceasta a fost prima noastră întâlnire. Am trăit împreună de atunci”, povestea starul pentru People.

După trei ani de relație, cei doi și-au întâmpinat primul copil, pe Wyatt. La un an după nașterea fiului lor, cei doi au apărut în „Overboard” în rolul lui Dean și Joanne, un cuplu de îndrăgostiți. Hawn spune că ori de câte ori uită de ce s-au îndrăgostit revăd filmul.

De ce nu s-au căsătorit

În timp ce majoritatea cuplurilor aflate în relații de lungă durată așteaptă cu nerăbdare să ajungă într-o zi în fața altarului și să își oficializeze legătura, Hawn și Russell s-au hotărât să nu urmeze această cale chiar de la începutul poveștii lor.

Hawn recunoaște că idila lor a mers întotdeauna grozav. Ea spune că devotamentul și iubirea care i-au legat au contat mai mult decât orice altceva.

Motivul pentru care au ales să rămână necăsătoriți are legătură cu căsătoriile eșuate din trecut. Russell a dezvăluit că amândoi s-au întâlnit din cauza divorțurilor lor de partenerii anteriori, așa că era logic să nu meargă pe același drum.

Hawn are convingerea că dacă s-ar fi căsătorit ar fi ajuns la divorț.

Hawn-Russell rămâne una dintre cele mai admirate familii de la Hollywood. Cele două staruri și-au crescut împreună cei patru copii – Kate și Oliver din căsătoria lui Hawn cu Hudson, pe Boston din căsătoria lui Russell cu Hubley, și pe Wyatt, pe care îl au împreună.

Foto: Profimedia