Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Pandrea. Încă primeşte semne de la Iurie Darie: „Mulți au văzut și mi-au dat dreptate”

Actrița Anca Pandrea (79 de ani), marea iubire a regretatului Iurie Darie, a făcut o serie de confesiuni despre problemele de sănătate cu casre se confruntă, dar şi despre semnele paranormale pe care le tot primeşte de la regretatul actor.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Pandrea

La 79 de ani, actrița Anca Pandrea continuă să lupte cu problemele sale de sănătate. De doi ani, este dependentă de oxigen, având nevoie de un aparat special pentru a respira corect. Actrița a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă și respiratorie, o afecțiune severă care i-a schimbat radical stilul de viață.

„Ce să fac, sunt mai bine, cu sănătatea, Doamne-ajută! Vorbesc cu prietenii, mă uit la televizor, la știri, să văd dacă a căzut sau nu guvernul, dar și la seriale, mai citesc. Acum e frig afară, așa că nu ies decât puțin, prin curte, ca să nu alunec pe gheață. În plus, nu am voie, pe vremea asta rece, sunt pe oxigen de doi ani”, a dezvăluit actriţa Anca Pandrea pentru click.ro.

Anca Pandrea a dezvăluit că de fiecare dată când iese in oraş este nevoită să aibă după ea dispozitivul de oxigen, pentru a nu avea probleme atunci când pleacă de acasă.

„Afară, când ies, când merg la vernisaje, am la mine în geantă dispozitivul de oxigen portabil, dar am și oxigen static, acasă, lângă pat, e un aparat pe rotile. Pentru oxigenul portabil, trebuie însă recomandare de la medicul pneumolog, apoi trebuie luată aprobare, ca să pot primi, nu se dă prea ușor”, a mai spus aceasta pentru sursa menţionată anterior.

Ce semne primeşte de la Iurie Darie

Pentru Anca Pandrea, Iurie Darie nu a dispărut niciodată complet. Actrița este convinsă că regretatul său soț o veghează de dincolo de moarte și că există o conexiune puternică între ei.

„Cred că ceva există, pentru că, de multe ori, se întâmplă să simt în spatele meu ceva ca un abur, ca o ceață. Sunt sigură că Iura și mama mă veghează, de acolo, de sus. Când greșesc, Iura pare că mă și ceartă. Văd asta în privirea lui, din poză, uneori parcă își schimbă și mimica feței. Mulți care au intrat în casă au văzut, mi-au dat dreptate”, a mai spus actriţa.

Anca Pandrea a mărturisit că în continuare îl celebrează pe cel care i-a fost partener de viaţă, în fiecare an, de ziua sa de naștere.

„Pe 14 martie, eu și câțiva prieteni mergem la el, la cimitir, cu tort și cu șampanie, ca în fiecare an, de altfel. Apoi, venim acasă și stăm la povești, ne amintim de el. Nu chem și preotul, nu este parastas. Pe 14 martie s-a născut, nu îl condamn la moarte încă din ziua lui de naștere”, a mai spus actriţa.

Iurie Darie a murit pe 9 noiembrie 2012, la vârsta de 82 de ani, lăsând un gol imens în sufletul Ancăi Pandrea, care încă nu și-a revenit complet după pierderea lui.

Cine i-a devenit sprijin Ancăi Pandrea

Deși viața i-a pus multe piedici, Anca Pandrea are parte și de oameni care o susțin. Actorul congolez Victor Yila, cunoscut pentru rolurile sale în grupul „Vouă”, îi este alături de peste 25 de ani și o ajută cu tot ce poate.

„Am ținut foarte mult la Iura, țin și la ea, am jucat împreună, mai toată ziua eram la ei acasă. Și acum o ajut pe Anca, umblu, din trei în trei luni, cu actele, pe la Casa de Sănătate, ca să îi aprobe aparatele de oxigen, de care are nevoie, nu se obțin deloc ușor, chiar dacă primești recomandare de la medic. I-am promis că, atât cât trăiesc, o voi ajuta să aibă oxigen, pentru a respira mai bine. Eu le-am fost ca un copil, mulți credeau că vreau ceva de la ei. Nu, n-am vrut, am și eu, de toate, muncesc, sunt actor și profesor. Pur și simplu pe Iura și pe Anca i-am adorat!”, a spus şi Victor Yila pentru sursa menţionată mai sus.

Deşi se luptă cu mari probleme de sănătate, Anca Pandrea reușește să treacă peste obstacole și să păstreze vie amintirea lui Iurie Darie, fiind cel pe care l-a iubit cu toată ființa ei.

