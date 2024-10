Anca Pandrea se confruntă cu noi probleme de sănătate. În vârstă de 78 de ani, actrița este momentan internată la Spitalul de Urgență Floreasca.

Anca Pandrea, internată de pe 12 octombrie. „Prietenii mei au chemat salvarea!”

Anca Pandrea se află de câteva zile la Floreasca, sub atenta supraveghere a medicilor din cauza problemelor cardiace și pulmonare pe care le are. Actrița a declarat că a avut pulsul mare, iar prietenii ei au chemat salvarea și a fost internată.

„Am avut pulsul mare, peste 100 și continua să fie foarte ridicat. Prietenii mei au chemat salvarea, iar medicii sosiți mi-au recomandat internarea. Sâmbătă (12 octombrie 2024) m-am internat la Spitalul Floreasca. Nu pot să spun că sunt bine, fac investigații să aflăm care este cauza. Nici cu respirația nu sunt bine. Sunt cu Iura, cu tabloul lui, ne sfătuim tot timpul. Când zic că sunt bine, pulsul începe să crească fără motiv și sare din nou peste 100. Probabil voi mai rămâne câteva zile în spital” – a precizat actrița pentru fanatik.ro.

Rămasă singură, după moartea regretatului actor Iurie Darie în 2012, fără moștenitori sau alte rude, Anca Pandrea spune că este norocoasă pentru că are parte de susținerea câtorva prieteni.

„Am noroc că vin prietenii în vizită, la mine în spital: Ilinca, George, Dana, Ingrid. Suntem tare norocoși că ne avem. Ei sunt familia mea, ne ajutăm reciproc! Tot ei au grijă de Aka, cățelușa mea rămasă singură acasă”, a mai spus Anca Pandrea.

Cum s-au cunoscut Anca Pandrea și Iurie Darie

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit o frumoasă poveste de dragsote mai bien de 25 de ani, până la decesul actorului. Când a cunoscut-o pe actriță, Iurie trecuse deja printr-o căsnicie. Regretatul actor fusese căsătorit cu actrița Consuela Roșu, care i-a adus pe lume un fiu în 1959, Alexandru Darie. Consuela a murit prematur, răpusă de boală, dar era prietenă cu Anca Pandrea și se spune că ar fi rugat-o pe actriță să aibă grijă de Iurie după moartea ei.

„Eram prietenă cu Consuela Darie, soţia lui Iura. Mergeam împreună prin turnee, stăteam cu ea în cameră. Când s-a întâmplat să nu mai fie Consuela, eu m-am dus la coşciugul ei şi i-am spus: ‘Consuela, o să am eu grijă de Iura (n.r. – Iurie Darie)’” – a povestit actrița, citată de newsweek.ro.

La început au fost doar buni prieteni, dar cu timpul, amiciția lor s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste.

„La un moment dat, l-am invitat pe Iura la mine, cu gânduri prieteneşti, la o cafea. A zis da. Apoi mă sună şi îmi spune că avea programare la dentist. „Ei, nu-i nimic, lasă”, i-am zis. Ne-am văzut seara, în cabina de la teatru.

Am sunat sa doua zi la el, şi mi-a spus că vine. Apoi, eu am constatat că o prietenă de-a mea mă încuiase în casă, iar eu nu aveam cheie să deschid. L-am sunat înapoi şi i-am spus că nu am cum să ies din casă. A doua zi era ziua mea de naştere. Am deschis geamul casei, am chemat nişte băieţi din cartier şi le-am dat două navete cu sticle de bere să cumpere bere pentru petrecere.

Aşa mi-a trăsnit ideea că, dacă băieţii pot să-mi aducă berea pe geam, de ce Iura n-ar putea intra pe geam în casă. I-am dat telefon din nou şi i-am zis: „Te aştept în staţia de tramvai, dar să ştii că o să intri pe geam”. El a crezut că glumesc. Dar când a intrat în curte şi a pus mâna pe clanţă, a văzut că uşa e încuiată. „Intri pe geam”, i-am spus. A intrat şi de atunci nu a mai ieşit…”, a povestit Anca Pandrea, pentru sursa amintită mai sus.

