Anca Pandrea (76 de ani) și-a dislocat recent umărul. Fosta actriță a dezvăluit cum se simte după incident.

Anca Pandrea și-a dislocat umărul. „Am pățit-o din nou”

„Am pățit-o din nou. M-au ajutat prietenii să mă îmbrac, pentru că mi-am dislocat umărul stâng. Un domn doctor foarte drăguț m-a ajutat, mi-a pus o orteză la umăr. O să mă mișc dificil, pentru că este greu să o fac și fără și cu, însă acum nu am ce să fac. Am ajuns foarte de dimineață la doctor”, a declarat Anca Pandrea, pentru Click!.

La începutul acestui an, Anca s-a accidentat în propria locuință. Crezând că bijuteriile purtate la eveniment i-au fost furate, Anca s-a agitat, căzând. Printre respectivele accesorii se număra și un „inel special”, primit de actriță de la fostul partener de viață, regretatul actor Iurie Darie (n. 1929 – d. 2012).

Anca Pandrea și Iurie Darie au format un cuplu timp de 26 de ani. „Iubirea vine când vrea Dumnezeu, iar, la 40 de ani, când l-am întâlnit pe Iura ca iubit și ca tot, n-a mai existat niciun semn de întrebare pentru mine. A fost definitiv. Noi eram colegi la teatru de când eu aveam 27 de ani, dar n-aveam nicio treabă de genul acesta”, povestea Anca Pandrea în trecut.

„M-am speriat, pentru că am crezut că mi s-au furat bijuteriile, un inel special pe care îl aveam de la dragul meu Iura. Am fost invitată la un eveniment, la Tineretului, și am vrut să fiu frumoasă și elegantă. Le-am găsit, într-un final, dar m-am agitat foarte mult. Îmi era foarte rău. Bine că nu mi-am spart capul. Acum, când vorbesc sau râd, mă dor coastele și trebuie să mă odihnesc. Nu aș vrea să merg zilele acestea la spital”, a povestit Anca Pandrea în ianuarie 2022, pentru Click!.

În februarie, Anca a mai avut un accident. „Am o vânătaie de la cot până la umăr, am căzut, din neatenție. (…) Am căzut ca un bou pe scări. (…) Am căzut pe scări cu capul în jos, picioarele pe scări, nu pot să arăt ce am pe mână. Noroc că eram cu o prietenă, Zoița. Am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. De atunci mă ridic ușor, merg ușor”, declara Anca Pandrea luna trecută, pentru Ciao.

Anca Pandrea a împlinit 76 de ani pe 16 februarie 2022. După studii, actrița originară din Făgăraș a fost repartizată la Satu Mare. A petrecut o vreme profesând acolo, ulterior mutându-se în București.

A jucat la Teatrul de Comedie din Capitală, unde i-a avut ca parteneri pe actorii Iurie Darie (n. 1929 – d. 2012), Stela Popescu (n. 1935 – d. 2017), Dem Rădulescu (n. 1921 – d. 2000), dar și pe alții.

Alături de actorul Iurie Darie, Anca a înființat un teatru particular, intitulat „Incomod”, în cadrul căruia a jucat cu succes comedia „Patru pe o canapea și valetul”, de Marc Camoletti, în mai multe localități din țară, dar și din afara ei, în Germania, Canada și SUA.

