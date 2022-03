Irina Deaconescu (23 de ani) va deveni mamă pentru a doua oară în doar două săptămâni. Vloggerița și jucătorul de fotbal Cristi Manea (24 de ani) mai au o fiică, Victoria, în vârstă de 1 an. Și de această dată, cuplul va avea o fiică. Creatoarea de conținut a devenit mamă pentru prima oară pe 17 octombrie 2020, la doar 22 de ani.

Irina Deaconescu, dezvăluiri din ultima lună de sarcină: „Sunt în stare de legumă”

„Am lipsit de pe aceste meleaguri după ce am luat o răceală de toată frumusețea de la Victoria. Ea e bine acum. Eu sunt în stare de legumă. Am avut multă treabă și n-am vlagă să mă ridic din pat. Toată povestea cu răceala a ales să se sincronizeze perfect cu durerile de burtă, bazin, spate. Iar mă mișc ca un pinguin. Mai am două săptămâni și nasc”, a explicat Irina Deaconescu.

„După cum știți, sunt foarte gravidă. Nu există multe opțiuni atunci când vine vorba de tratament. Doamna doctor mi-a recomandat propolis cu vitamina C. După ce am avut TBC în copilărie și am luat cele mai puternice antibiotice, nu știu ce să zic…”, a mai povestit pe Instagram.

„O să nasc un bebe în zodia Berbec. (…) O să avem încă o fetiță! Sunt foarte fericită, pentru că deja știu cum e să ai o fetiță. Victoria o să aibă o cea mai bună prietenă. Fizic sunt bine, psihic am foarte multe emoții. Nu știu cum o să fie, cum o să reacționeze Victoria. Mă bucură faptul că este iubitoare, mângâie alți copii. O să nasc tot aici în Cluj, unde am născut-o și pe Victoria, tot prin cezariană. Eu zic că seamănă perfect cu Victoria, din ce am văzut la ecograf”, mai spunea Irina în februarie 2022, pe YouTube.

„Dintotdeauna mi-am dorit să fiu o mamă tânără si se pare că s-a întâmplat mai repede decât mă așteptam. Sunt de părere că nimeni nu este pregătit pentru provocările care vin la pachet cu viața de părinte, indiferent de vârstă. Totul se învață pe parcurs. Am anumite frici, dar sunt sigură că viața mea o să se schimbe în bine. O să creștem frumos împreună”, declara Irina Deaconescu înaintea primei nașteri, în ediția din august 2020 a revistei Elle România.

Irina Deaconescu și Cristi Manea s-au logodit în august 2020, pe litoral. „O să fiu wifey 🥺💍”, a scris Irina atunci în mediul online.

