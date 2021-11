Michaela Prosan (29 de ani) a devenit mamă pentru prima oară. În mediul online, actrița a publicat recent prima imagine cu bebelușul. În descrierea fotografiei, Michaela a scris: „Suflet iubit”. Până la acest moment, tânăra nu a dezvăluit sexul bebelușului ei.

Actrița Michaela Prosan a născut. Prima imagine cu bebelușul

Actrița a anunțat că va deveni mamă în luna iunie a anului acesta. În dreptul primei imagini cu burtica, Michaela a scris doar „♥️.”. Tânăra are secțiunea de comentarii blocată la toate postările.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Michaela a jucat în serialele „Fructul oprit” și „Sacrificiul”, difuzate de Antena 1. În 2018, vorbind cu TV Mania, actrița a dezvăluit care sunt secretele sale de frumusețe: „Pun foarte mult preț pe odihnă. Pentru mine, un somn liniștit echivalează cu 10 ședințe la spa și, din când în când, câte o mască hidratantă nu strică. Mai ales după o zi de filmare”. Michaela și-a făcut debutul în actorie pe scena teatrului.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Jessie J a dezvăluit că a pierdut o sarcină. „Să rămân însărcinată a fost un miracol în sine”

Like Creața, detalii despre a doua sarcină: „M-am jucat de-a Dumnezeu fără să vreau”

Nicole Cherry a născut. „Este minunată, nu că e a mea, dar e minunată”

„În 2014 mi-am dat licența la UNATC cu spectacolul Steaua fără nume, pe care l-am jucat timp de doi ani la Teatrul Elisabeta. Am fost cu el prin diferite orașe din țară. Pe lângă, mai făceam reclame, scurtmetraje, mergeam la workshop-uri, la masterclass-uri de actorie și la castinguri”, mai declara Michaela Prosan în urmă cu ceva timp.

„Nu îmi doream să lucrez în televiziune, aveam tot felul de preconcepții și am refuzat propuneri în trecut. „Fructul oprit” a apărut în viața mea după o perioadă în care nu mi se legau proiecte, o perioadă plină de nemulțumiri, de uși închise. Am fost obișnuită să muncesc de mică și, când am văzut că telefonul nu mai sună și că lucrez sporadic, m-am gândit să merg într-o altă direcție, să fac altceva”, a mai spus atunci.

Tot vorbind cu TV Mania, actrița a mai dezvăluit ce face în timpul liber: „Merg la sală, mă plimb mult pe jos, mă uit la filme, mă văd cu prietenii, petrec timp cu Pierre, cățelușul meu. Nu mă plictisesc niciodată”, dar și ce alte pasiuni mai are: „Desenul, pictura… muzica – sunt o melomană”.

Foto: Instagram/Koss Photography