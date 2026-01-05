Cu ce post de televiziune a semnat Diana Bart. Jurnalista a plecat de la Prima TV după 13 de ani: „Viața vine în capitole”

Diana Bart a părăsit Prima TV după 13 de ani, iar acum a anunțat că a semnat cu un alt post de televiziune. Astfel, jurnalista a decis să se alăture Antena Stars, unde va prezenta o celebră emisiune.

Diana Bart a semnat cu Antena Stars

Antena Stars începe anul în forță! Postul TV aduce schimbări în rândul prezentatorilor, promite sezoane noi ale emisiunilor, formate extinse și ediții speciale, pregătite să le aducă zilnic telespectatorilor informație, emoție și divertisment.

Noutatea grilei Antenei Stars o reprezintă consolidarea echipei Xtra Night Show, prin alăturarea unui nou nume care completează formula emisiunii. Începând cu 9 ianuarie, Diana Bart devine co-prezentator al formatului, alături de Andrei Ștefănescu, în night show-ul difuzat de vineri până duminică, de la ora 21:30, pe Antena Stars.

Jurnalistă și prezentatoare TV cu o experiență de peste două decenii în televiziune, Diana Bart se alătură echipei Antena Stars, aducând un plus de energie, naturalețe și profesionalism. Alături de Andrei Ștefănescu, formează un duo dinamic, pregătit să le ofere telespectatorilor seri de weekend pline de divertisment, umor, povești mondene savuroase și invitați speciali.

„După 22 de ani de carieră, spun DA unei noi etape, cu emoție, curaj și un zâmbet mare. Cred în schimbări care te scot din zona de confort și te așează exact acolo unde trebuie să fii. Viața vine în capitole, fiecare m-a antrenat pentru următorul. Închid un capitol cu recunoștință și deschid altul la Antena Stars, unde nopțile devin Xtra. Urmează Xtra Night Show: seri cu ritm, conversații faine, spontaneitate și mult fun. De abia aștept să începem!”, a afirmat Diana Bart.

„Începe un nou sezon, cu o nouă parteneră. Mă bucur că este alături de noi. Este o jurnalistă cu experiență, care a muncit mult în televiziune. Cu siguranță ne vom completa reciproc. Așadar, un nou sezon, o nouă parteneră: Diana Bart, pe care o felicit pentru venirea ei în rândurile noastre!”, a zis și Andrei Ștefănescu.

Cu ce noutăți vine postul de televiziune în noul an

Începutul de an îi găsește împreună pe Mara Bănică și Marius Niță, la Spynews TV Live. Din 5 ianuarie, emisiunea își dublează durata de difuzare, de luni până joi, între 21:30 și 00:00. Night Show-ul promite exclusivități, declarații în premieră și invitați speciali, într-un mix dinamic de informație, analiză și emoție.

„Intru în Noul An cu o provocare mare și extrem de frumoasă pentru mine: de luni până joi, împreună cu Marius Niță, îi vom ține pe telespectatori conectați la poveștile vedetelor, dincolo de scene și de luminile refectoarelor. Timp de două ore și jumătate vom fi, așadar, gazdele celui mai nou late night show, Spynews TV Live”, a declarat Mara Bănică.

„Schimbarea începutului de an se întâmplă din 5 ianuarie, iar serile vor avea un alt vibe la Antena Stars. Alături de Mara Bănică, vă batem în ecranele televizoarelor cu cei mai efervescenți invitați si cele mai fierbinți subiecte, la Spynews TV Live. V-aș spune mai multe, dar o vom face de luni”, a completat Marius Niță.

Emisiunea Meniu de vedetă cu Chef Horia Manea își mută, pentru o perioadă, platoul în Maroc, într-o serie specială de ediții intitulată Meniu de vedetă-Arome din Maroc. Prima ediție va fi difuzată luni, 5 ianuarie, în Prime Time, de la ora 19:00. Proiectul îmbină gastronomia cu experiența de travel, într-o incursiune plină de culoare și savoare. Chef Horia Manea aduce în fața publicului rețete tradiționale și reinterpretări spectaculoase, iar segmentul de călătorie este ghidat de jurnalista Maria Andrei, care descoperă Marocul autentic, pas cu pas.

Mirela Vaida revine cu Acces Direct

Mirela Vaida și Adrian Velea revin și ei cu un nou sezon „Acces Direct”, tot din 5 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 16.00, emisiune care continuă să fie un reper al actualității și al poveștilor de viață puternice. Anchetele realizate pe teren, interviurile exclusive și subiectele care provoacă emoție și dezbatere rămân puncte-cheie ale formatului, într-un sezon ce promite revelații și momente memorabile.

Astfel, Mirela Vaida și Adrian Velea spun: „Ne-am luat o pauză, dar poveștile oamenilor nu se opresc niciodată. Din 5 ianuarie, mă întorc acasă, la Acces Direct. Cu adevăr, cu emoție, cu vocea celor care au nevoie să fie auziți. Pentru că viața se trăiește… în direct.”, dezvăluie Mirela Vaida, în vreme ce Adrian Velea completează: “Urmează un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, iar eu sunt bucuros să mă aflu din nou în fața voastră. Vom continua să aducem în fața publicului povești puternice, cazuri care ridică semne de întrebare și situații în care oamenii au nevoie de ajutor. Le mulțumesc telespectatorilor care sunt alături de noi și îi invit să rămână aproape și în acest nou sezon”.

