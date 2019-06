Cristina Spătar și-a refăcut viața după divorț. Artista a dezvăluit că are o relație de trei ani

Cristina Spătar, în vârstă de 45 de ani, are doi copii, pe Aida și Albert, din mariajul cu Alin Ionescu, care s-a încheiat în 2016. Artista a mărturisit acum că în toată această perioadă nu a fost singură, ci a avut o relație cu un bărbat căruia nu dorește să-i dezvăluie identitatea: „Prietenul meu m-a ajutat foarte tare cu afacerea. El este cel care stă în spatele acestui business, nu sunt singură, șefa mea de atelier și fetele. Iubitul meu este alături de mine de la divorț. Mai avem puțin și facem trei ani și mă înțelege, mă susține, mă suportă. El face construcții. Noi comunicăm foarte mult și ne consultăm. El a pornit un business cu puțin timp înainte de al meu, dar nu a mers. Dacă nu aș fi avut un bărbat lângă mine mi-ar fi fost mult mai greu.

Eu sunt o femeie foarte sensibilă și am avut nevoie de suport. Mai nou am devenit puternică, zic eu. Dacă mâine ar fi să o iau de la zero singură, știu cu ce se mănâncă. El nu are copii. Întotdeauna vorbește la plural. Îi cunoaște pe copii, îi ajută la lecții, se joacă. El mă ajută din toate punctele de vedere. Sunt foarte fericită.”, – a declarat Cristina Spătar la Teo Show.

Cristina Spătar locuiește în prezent cu chirie, alături de copiii săi, într-un apartament modest din București după ce soțul său i-a cerut să se mute din vila sa. Cu toate astea, artidta a re planuri mari de viitor: „E adevărat că îmi doresc o casă mare și frumoasă. Fac un credit pe 10 ani, pe firmă. Totul e frumos și bine. O să ne mutăm toată familia. Acum locuim într-un apartament drăguț. Ne facem casă. Nu trebuie să avem unde să face facem grătar și curte pentru copii. Albert vrea să joace fotbal toată ziua.” – a mai spus Cristina Spătar.

Sursă foto: Instagram