Chrissy Teigen, soția lui John Legend, de nerecunoscut după cea mai recentă intervenție estetică

Chrissy Teigen (35 de ani), soția cântărețului John Legend (42 de ani) a dezvăluit de curând că a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul feței. Modelul și-a înlăturat țesutul adipos din obraji pentru a avea o față mai fermă, mai suplă.

“Am făcut procedeul acela de eliminare a grăsimii faciale de la dr. Jason Diamond”, a spus Chrissy, într-o postare, apărută pe pagina de Twitter a unei companii de cosmetice, în timp ce arată obrajii pentru a se observa diferența.

Chrissy Teigen takes to Instagram to reveal she’s had Buccal Fat Removal done by Dr Jason Diamond. pic.twitter.com/aJNoPrYdzf