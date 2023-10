Ce mănâncă Anca Țurcașiu la 53 de ani pentru a se menține. A renunțat la carne, lactate, făinoase, zahăr și fructe

Anca Țurcașiu a avut dintotdeauna o siluetă suplă și tonifiată, însă nu datorită ADN-ului, spune ea, ci datorită disciplinei sale „demne de un soldat”. Recent, artista a spus ce mănâncă pentru a se menține.

La cei 53 de ani ai săi, Anca Țurcașiu este mai activă decât niciodată. Spune că se simte foarte bine, în formă și plină de energie, în ciuda faptului că nu consumă carne, lactate și fructe, printre altele.

Cum se menține Anca Țurcașiu în formă la 53 de ani. Actrița a renunțat la carne, lactate, făinoase, zahăr și fructe

„Am o disciplină și o motivație când vine vorba despre a face lucruri demnă de un soldat. Stau toată vara pe litoral de 30 de ani, lucrez acolo. Într-o vară mi-am impus ca în fiecare dimineață, cu toate că adorm foarte târziu, în jur de 1:00-2:00, nu contează, să mă trezesc la 7:00 și la 7:05 să fiu pe plajă pentru 6-7 kilometri de mers alert. Am făcut asta în fiecare zi timp de 3 luni. Nu conta că mi-era rău”, a povestit Anca Țurcașiu, în podcastul Adinei Alberts.

Pasiunea actriței pentru un stil de viață activ și sănătos a început întâmplător, în copilărie, când, ajunsă la București, a fost repartizată într-o clasă cu profil de atletism de performanță.

„Acest sport de performanță de opt ani de zile m-a dus unde sunt acum. Am un stil de viață de la care nu mă abat. Am niște rigori. Natural nu sunt slabă, vin dintr-o familie de oameni plinuți bine. (…) Eu cred foarte mult în genă. Trebuie să fac niște eforturi foarte mari. După ce am intrat la menopauză a fost o nebunie, am pus 10 kg pe mine. E ceva ce nu poți să controlezi”, a mai explicat Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu face „sală” acasă

Motivată de cariera aleasă, Anca Țurcașiu a învățat, de-a lungul timpului, ce exerciții o ajută și cum să le practice corect, astfel încât, acum, are propria „sală” acasă. „Mi-am cumpărat greutăți și lucrez acasă singură. Meseria mea e una în care trebuie să fiu în formă. A fi în formă, pentru mine, înseamnă a fi sănătos, a avea un tonus bun”, a explicat.

De mai bine de 30 de ani, Anca Țurcașiu nu mai consumă carne. De alți mai bine de 5 ani, actrița a renunțat și la lactate. În prezent spune că nu mănâncă nici zahăr, făinoase sau fructe.

„La 20 de ani am renunțat să mănânc carne. Sunt o persoană căreia nu i-a plăcut carnea. Când am plecat de-acasă nu am mai mâncat natural. După ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, ceva cumplit. Mi-a ieșit o analiză foarte proastă. M-am dus la mai mulți medici, iar doi dintre ei mi-au zis să renunț la carne și lactate. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a mai declarat Anca Țurcașiu, în același podcast.

Deși a eliminat produsele de proveniență animală din alimentație, Anca Țurcașiu mai mănâncă din când în când pește și ouă. „Îmi place să mănânc spanac, linte, hummus, salate, semințe, avocado. Raportarea mea la mâncare este total diferită. Nu mai mănânc zahăr, nu mai mănânc făinoase, nu mai mănânc fructe. Am început să mănânc din ce în ce mai puțin. Mă simt foarte bine, sunt în formă și am energie multă, nu iau suplimente”, a încheiat.

Foto: Instagram