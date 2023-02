Ce mai face Viviana Sposub de când nu mai apare la TV! Iubita lui George Burcea vrea să cucerească America

Viviana Sposub a renunțat să mai apară în emisiunile de televiziune din România, însă are de gând să cucerească America. Iubita lui George Burcea duce o viață plină de provocări peste Ocean și nu se sfiește să arate acest lucru.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” își ține în permanență fanii la curent cu activitatea ei și nu de puține ori i-a uimit cu lucrurile noi din viața sa.

Viviana Sposub trăiește visul American

După ce ani la rând a cochetat cu televiziunea din România, Viviana Sposub a decis că are nevoie de o schimbare. A renunțat inițial să mai prezinte rubrica meteo la știrile de la Antena 1, s-a mutat la PRO TV, apoi a luat calea modei.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

A devenit concurentă în emisiunea „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, iar după acest proiect a devenit prezentatoarea matinalului, la același post. Ulterior a decis să se retragă de pe micile ecrane. Și-a însoțit iubitul în America, acolo unde acesta a primit un rol în serialul „Wednesday”, difuzat de Netflix.

Citește și: Viviana Sposub, detalii inedite din relația cu George Burcea: “Eu mă aprind mai repede”/ EXCLUSIV

Drumul străinătății i-a plăcut atât de mult, încât Viviana a decis că ar fi momentul să trăiască visul american. Acum, pe rețelele de socializare, vedeta se fotografiază adesea în cele mai spectaculoase locuri de peste Ocean.

Viviana Sposub și George Burcea, răsfăț peste Ocean

În multe destinații a poposit Viviana Sposub în ultimele luni. Iubita lui George Burcea și-a ținut fanii la curent în tot acest timp, postând pe Instagram fotografii din diferite locații. De la palmierii din California și până la Statuia Libertății din New York, nimic nu pare să îi fi scăpat brunetei.

Inclusiv noaptea dintre ani a petrecut-o în America. Viviana Sposub spune că visul de a ajunge în Times Square a devenit acum realitate.

„Plâng! Cel mai frumos Revelion din viața mea!!! New York este magic, iar faptul că am putut participa la petrecerea din Times Square este un vis devenit realitate…”, a scris bruneta pe Instagram, în prima zi din noul an.

Viviana Sposub s-a născut pe 21 iunie 1997, la Botoșani. A absolvit Facultatea de Relaţii Publice, SNSPA – Bucureşti și a lucrat pentru prima dată în televiziune ca prezentatoare meteo la Observator.

Citește și: Viviana Sposub și George Burcea, în contrast cu Catherine Zeta Jones, la premiera serialului „Wednesday”. Primele imagini din Los Angeles

După ce a încheiat colaborarea cu Antena 1, Viviana a intrat în echipa emisiunii „Vorbește Lumea”, în rolul de co-prezentatoare. Un proiect care avea să îi pună și mai bine bazele unei cariere de succes în televiziune.

Viviana a avut o relație cu actorul Ionuț Rusu

Înainte de a forma un cuplu cu George Burcea, Viviana Sposub s-a iubit cu Ionuț Rusu, însă cei doi au preferat să-și țină relația departe de ochii curioșilor. Motivele care au dus la finalul relației lor au rămas necunoscute.

„Da, suntem împreună. Nu ne dorim să facem acest lucru public. Vrem să ținem pentru noi această relație. Mă înțeleg bine și cu soacra. Suntem OK, nu ne vedem prea des. Nu sunt gelos. Ea este o femeie frumoasă și curtată, iar eu sunt idolul multor femei. Trăiesc un adevărat vis.”, declara Ionuț Rusu pentru cancan.ro înainte să intervină despărțirea.

Între Viviana Sposub și George Burcea a fost dragoste la prima vedere, iar după ce ce au părăsit show-ul din care făceau parte, cei doi nu au mai putut sta separați nicio secundă.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Sursă fotografii: Instagram