Ce cadou a primit Anamaria Prodan de la soțul său. Valorează mii de euro

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizz-ul autohton, cei doi fiind căsătoriți din 2008. Reghe nu ratează niciun moment pentru a-și răsfăța soția cu cadouri, iar pentru ultimul său gest antrenorul a scos din buzunar o mică avere.

Anamaria, copleșită de dovada de dragoste a lui Reghe, a postat imediat fotografia pe rețelele de socializare, alături de un mesaj de mulțumire: ”Zi perfectă. Îmi iubesc viața. Cadouri”, – a scris sexy-impresara în dreptul fotografiei în care apare înconjurată de patru genți Hermes care, conform cancan.ro, ar fi costat nici mai mult și nici mai puțin de…80.000 de euro.

Despre faptul că Anamaria Prodan critică fake-urile nici nu mai încape vorbă, aceasta având chiar o reacție acidă la adresa femeilor care le poartă: ”Am discuția asta cu toate prietenele mele sau prietenii mei. Eu cred că trebuie să muncești să poți să-ți permiți să ai o astfel de geantă, trebuie să știi cum s-o porți, să ai atitudinea adecvată… Și să nu cumva, în viața asta, să te duci să-ți iei un fake numai ca să fii un wanna be. Oamenii care își iau fake-uri sunt wanna be toată viața. Nu pot depăși chestia aia de fake.

În România, eu cred că 99,9% dintre femeile astea poartă fake-uri. Jur! (…) Sunt pline China și Dubai-ul de fake-uri! Te duci și le iei cu 30 de dolari. Și dacă vezi cum arată… Mândre toate la restaurant, cu gențile… Marș, mă!” – a spus Anamaria Prodan în cadrul reality show-ului „Prodanca și Reghe. Prețul succesului”.

