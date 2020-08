Alina Laufer, fosta soție a lui Jorge, este însărcinată

Alina Laufer mai are o fetiță din căsătoria cu Jorge, iar acum, la 37 de ani, va aduce pe lume cel de-al doilea copil. Alina a apelat la fertilizare in vitro pentru cea de-a doua sarcină, iar anunțul l-a făcut Ilan Laufer: „În această dimineață am aflat că soția mea, Alina, este însărcinată, chiar de ziua mea.

Nu am primit niciodată în viață asemenea cadouri, cu atât mai puțin chiar de ziua mea de naștere. Dragi prieteni, vă mulțumesc din inimă pentru toate mesajele de susținere și încurajare. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne aibă pe toți în paza sa. Amin!”, – a scris Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook.

Alina Laufer este însărcinată în șase săptămâni: „A sosit momentul mult așteptat pentru familia noastră, la care am visat de atâta timp! Încercăm de peste 8 ani să avem un copil și, în sfârșit, cea mai arzătoare dorința a noastră este pe cale de a deveni realitate.

Ilan este în al nouălea cer, mai ales că această veste a venit chiar de ziua lui”, – a transmis Alina Laufer conform click.ro.

Alina Crăciun și Jorge au divorțat în anul 2012, iar în 2013 Alina și Ilan Laufer s-au căsătorit formând unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri din showbizz-ul autohton.

Sursă foto: Facebook

