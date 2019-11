Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu în fiecare lună doar din Instagram

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au o căsnicie cu multe suișuri și coborâșuri, amândoi fiind firi puternice și autoritoare. În acest context al divorțului, cei doi au fost în platoul emisiunii Xtra Night Show și au făcut mai multe dezvăluiri despre relația lor. Totodată, Alex Bodi a recunoscut că printre motivele de scandal dintre ei se numără și faptul că Bianca postează mult prea des pe Instagram, făcând din viața lor o carte deschisă: „Mi se pare prea mult când pui prea multe poze cu noi, story-uri cu noi. Poate unora le place, dar poate alții cred că faci intenționat” – a explicat omul de afaceri în emisiunea lui Dan Capatos.

Bianca Drăgușanu a explicat, la rândul său, că este nevoită să acorde toată atenția rețelelor de socializare deoarece din contractele de imagine îi vine un venit deloc de neglijat în fiecare lună: „Eu sunt o persoană publică, am un reach la tot Instagramul meu. Eu am contracte foarte bune la Instagramul meu si câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întamplă acolo, scriși pe foaie, 10.000 minim. Eu trebuie să am întodeauna instastory-uri”, – a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea Xtra Night Show.

Vezi imagini cu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro