Care este motivul pentru care Raluca Arvat și-a dat demisia din Pro Tv

Raluca Arvat a explicat acum care a fost motivul care a determinat-o să ia o astfel de decizie radicală și să facă schimbarea majoră în cariera sa: „Voiam să am mai mult timp pentru copil şi pentru familie… Pur şi simplu, am vrut timp pentru familie şi pentru copil. În Pro TV nu aveam timp. Eu aveam un program de muncă ciudat, stăteam foarte mult la serviciu. De asta am şi făcut copilul la 39 de ani.

Când eram doar eu şi cu mine nu mă deranja. Dar de când a apărut şi Tudor, e mult prea frumos. E lucrul cel mai important în viaţă, de fapt, că serviciul e serviciu”, – a declarat Raluca Arvat, potrivit okmagazine.ro.

Sursă foto: Instagram

