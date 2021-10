Andreea Bălan (37 de ani) și Tiberiu Argint (37 de ani) au format un cuplu timp de un an și jumătate, din mai 2020 până în septembrie 2021. Tiberiu este fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint (39 de ani). Potrivit Cancan, Andreea și Tiberiu s-ar fi certat frecvent în ultima vreme, luând în cele din urmă decizia de a pune punct relației lor.

În plus, surse apropiate celor doi au dezvăluit că bărbatul nu era nici dornic să-și oficializeze relația cu solista, nici foarte apropiat de fiicele acesteia. Andreea are două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (2 ani), din fosta relație cu actorul George Burcea (33 de ani).

Care este relația dintre Andreea Bălan și Sonia Argint, sora fostului iubit al solistei

În prezent, Andreea și Tiberiu nu se mai urmăresc în mediul online. Nu doar între artistă și Tiberiu s-ar fi produs o ruptură, ci și între artistă și sora acestuia. Cu toate acestea, Andreea și Sonia încă se urmăresc pe Instagram. Recent, între cele două s-a iscat un conflict din pricina unor fotografii cu Sonia și cu fostul soț al Andreei, George.

Aflați la același eveniment, Sonia și George au fost fotografiați împreună după ce prezentatoarea i-a luat actorului un interviu. Imaginile au apărut ulterior în mediul online. Potrivit Impact, Andreea i-a cerut Soniei să șteargă respectivele fotografii.

„Andreea a mers atât de departe încât i-a cerut Soniei să șteargă pozele cu George de pe Instagram. I-a spus că s-a aliat cu cel mai mare dușman al ei. Sora lui Tibi i-a explicat că ea nu se implică în astfel de lucruri, că pur și simplu s-au întâlnit la un eveniment, au schimbat câteva cuvinte și au făcut două poze împreună. Nu a fost cu putință să o facă pe Andreea să înțeleagă, iar scandalul a continuat. Asta l-a îndepărtat mult pe Tibi”, a povestit un apropiat de-al celor trei, pentru Impact.

Andreea și George au format un cuplu timp de 4 ani și jumătate. Fosta pereche s-a căsătorit civil în august 2019 și s-a separat patru luni mai târziu, în martie 2020. Divorțul dintre cei doi s-ar fi încheiat. În prezent, actorul formează un cuplu cu Viviana Sposub.

În mai 2021, pentru aniversarea unui an de relație, Andreea și Tiberiu au fost în vacanță în Dubai. „Am stat într-un loc foarte frumos, exclusivist. Am ales niște locuri frumoase împreună și mi-a plăcut tot ceea ce am văzut. Vreau, de data aceasta, să fim discreți. Important este că ne iubim, ne respectăm și că trăim lucruri frumoase împreună”, spunea Andreea atunci.

Deși până acum a vorbit mereu deschis despre relațiile sale, Andreea vrea să-și țină viitoarele povești de dragoste doar pentru ea. „Nu îmi mai fac planuri în viața personală. Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum și o trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, spunea Andreea Bălan în 2020, în emisiunea „Xtra Night Show”.

„Sunt un om împlinit și nu regret nimic din ce mi s-a întâmplat. Fiecare experiență din viața mea este ca o lecție. Învățăm, toți greșim în viață, dar evoluăm. Cred că fiecare om care intră în viața mea mă învață ceva. Îmi doresc să iubesc și să fiu iubită, ceea ce se întâmplă deja, deci e bine. Vreau să fiu fericită. Mai târziu, mult mai târziu, mă văd și căsătorită pentru că sunt tânără și de ce nu”, mai spunea Andreea Bălan la începutul anului 2021, în emisiunea „Star Matinal”.

