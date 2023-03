Cara Delevingne, plătită ca să poarte bijuteriile Bulgari la Premiile Oscar. Suma fabuloasă primită

Abia întoarsă de la dezintoxicare, Cara Delevingne a mers, duminică sera, la Premiile Oscar. Modelul de 30 de ani a participat la eveniment cu accesorii Bulgari pentru care ar fi primit o sumă fabuloasă.

Cara Delevingne a venit la Premiile Oscar cu un colier strălucitor de diamante cu un cap de șapte, asortați cu cercei cu diamante, de la Bulgari. Vedeta a purtat o rochie roșie elegantă, atrăgătoare, de la Elie Saab.

Cu cât ar fi fost plătită Cara Delevingne de către Bulgari

Vedeta din „Only Murders in the Building” ar fi primit peste 241.000 de dolari, potrivit Page Six, pentru a purta bijuteriile lor la Premiile Oscar.

Pe parcursul evenimentului, Cara Delevinge, abia ieșită de la dezintoxicare, ar fi refuzat băuturile alcoolice. Pe de altă parte, ar fi ales să comande un sifon cu suc de afine.

Celebra actriță a ieșit de la dezintoxicare

La începutul lunii martie, starul a dezvăluit pentru Vogue că a terminat un tratament pentru a se lăsa de substanțele ilegale și alcool.

„Tot ce știam este că dacă voi continua să merg pe drumul pe care am fost, aș fi sfârșit moartă. Să faci așa ceva este cu adevărat stupid”, spunea ea.

Cum și-a început Cara Delevingne cariera

Încă de la vârsta de 10 ani, Cara Delevingne a pășit în lumina reflectoarelor, într-un editorial pentru Vogue Italia. În anul 2009, a semnat cu Strom Management și a trecut prin două sezoane de castinguri înainte de a păși pe podium.

Blondina a fost angajată de către Christopher Bailey de la Burberry în 2011 ca doar un an mai târziu, să închidă și să deschidă colecția Burberry Prorsum S/S. De asemenea, a mers la spectacolele Chanel Haute-Couture de la Grand Palais. Următorii doi ani au fost plini de defilări care au făcut-o să devină o adevărată devetă.

În perioada 2012-2014, celebritatea a făcut tranziția către actorie. Primul său rol a fost în adaptarea făcută după Anna Karenina, ca Prințesa Sorokina. La un an după aceea, a devenit vocea unui post de radio.

Blondina a câștigat titlul de modelul anului

În decursul carierei sale, a fost pe copertele Vogue UK, Vogue Korea, iD, Love, Russh, Jalouse și Style.com din primăvara 2013. Mai mult de atât, ea a coborât pe podium ca model la prezentarea de modă Victoria’s Secret din 2012.

Tânăra nu este apreciată doar ca model, ci și ca actriță de renume. Printre filmele în care a jucat, se numără: Paper Towns (2015), Suicide Squad (2016) și Valerian and the City of a Thousand Planets (2017).

În anul 2013, se afla pe locul 17 în topul celor 50 de modele de top model.com. Mia mult de atât, a câștigat și titlul de Model of the Year 2012 la British Fashion Awards.

