Cântăreața Sophie Ellis-Bextor și-a pierdut virginitatea în urma unui viol

Cântăreața britanică Sophie Ellis-Bextor (42 de ani) a făcut recent câteva dezvăluiri dureroase legate de perioada adolescenței. Artista și-a deschis pentru prima oară sufletul și a povestit că a fost o victimă a abuzurilor sexuale, pe când avea 17 ani.

Vedeta a ales să vorbească abia acum despre aceste probleme pentru a trage un semnal de alarmă în rândul adolescentelor și pentru a încuraja persoanele care au trecut prin ce a trecut ea să vorbească fără rețineri, pentru a depăși traumele.

Sophie Ellis-Bextor spune că, pe când avea 17 ani, a fost violată de un coleg muzician, mai mare ca ea cu 12 ani. Deși mărturisește că s-a opus, bărbatul nu a ținut cont de dorința ei și, astfel, Sophie și-a pierdut virginitatea.

Chiar înainte de a decide ca vrea o carieră în muzică, cântăreața a povestit că începuse să frecventeze locuri unde se asculta muzică indie și așa l-a cunoscut pe muzicianul care a abuzat-o. După un concert, bărbatul i-a vorbit despre muzică și a invitat-o la el, cu pretextul de a-i arăta niște cărți.

„Ajunși în apartament eu și acel bărbat am început să ne sărutăm și fără să conștientizez am ajuns în patul său. Atunci am realizat ce se întâmplă și am vrut să plec. M-am auzit spunând „Nu! Nu vreau!”, dar refuzul meu nu a contact pentru el. Așa mi-am pierdut virginitatea și m-am simțit îngrozitor”, a dezvăluit artista, potrivit DailyStar.