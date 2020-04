Cabral dezvăluie experiențele personale trăite în spitalele din România

Cabral a criticat persoanele care iau în derâdere măsurile de restricție impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii coronavirusului și susține că cea mai mare teamă a oamenilor întocmai asta ar trebui să fie, și anume să ajungă internați în spitale: „Toată campania asta cu #staiacasă e făcută prost. În loc să te rogi de oameni, în loc să faci ‘nșpe mii de reportaje pe TV, spoturi și apeluri online… mai bine difuzezi mai multe imagini din spitalele noastre… plus textul: TE AȘTEPTĂM! Poate că majoritatea uită colcăiala de microbi, infecții și jeg ce-ți zâmbește cleios din aproape orice spital de la noi”, – își începe Cabral mesajul postat pe pagina lui de Facebook.

Citește și – Mirela Vaida, nevoită să amâne tăierea moțului fiului său

Cabral își susține punctul de vedere pe baza unor experiențe personale trăite în spitalele din țară: „Județeanul din Constanța? Am ajuns o dată, după un accident de moto pe stradă. Efectiv am fugit de-acolo și am preferat să mă mai chinui încă ceva ore cât a durat să ajung cu mașina la Spitalul de Arși din București (aveam piciorul stâng bine polizat de la o arsură mecanică).

Județeanul din Brașov? Am ajuns altă dată, după alt accident moto, off-road. Am intrat pe poartă și portarul ne-a zis de la obraz: – Boss, dacă nu mori pe drum, pleacă la București! Am insistat, dar nu mult… am luat-o șontâc până la Camera de Gardă, am salutat, m-am întors pe călcâi (celălalt era deja bine întors) și m-am văitat până la Urgență, în București.

Care nici astea din București nu-s Doctor Grey… la Colectiv ne-am îngrozit efectiv de jegul, haosul și nesimțirea de la Pantelimon. Eram în parcare, așteptam niște medicamente, a venit o doamnă și ne-a spus: „Luați-vi-l de aici, că vi-l omoară!”. N-am avut unde să-l luăm și s-a dus al nostru, fără nicio șansă reală. Dar noi aveam de toate, desigur. Așa că, fără să vreau să molipsesc de pesimism… decât să-i alergi cu amenzi pe care nu le vor plăti, mai bine le dai poze cu spitalele în care vor ajunge… (și dacă nici după asta nu ne trezim… și le permitem să fure în continuare, să-și bată joc, să lase o țară întreagă la mâna unui sistem de sănătate complet bolnav… chiar că ne-o merităm)”, – a transmis Cabral.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro