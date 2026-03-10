Brody Jenner va deveni tată pentru a doua oară. Tia Blanco este însărcinată cu al doilea copil

Brody Jenner și soția lui, Tia Blanco, au anunțat că așteaptă al doilea copil împreună. Fiica lor de 2 ani, Honey, va avea un frățior sau o surioară, din această toamnă.

Brody Jenner și Tia Blanco, părinți din nou

Brody Jenner va avea în curând încă un copil de care să se ocupe. Fostul star din serialul „The Hills” și soția sa, Tia Blanco, care s-au căsătorit în iulie, au anunțat că ea este însărcinată și așteaptă al doilea copil, care se va naște la sfârșitul acestui an.

Într-o postare comună pe Instagram, Brody Jenner (42 de ani) și Tia Blanco (28 de ani) au anunțat că așteaptă al doilea copil împreună. Anunțul a venit alături de o fotografie cu perechea sărutându-se pe plajă, în timp ce Brody ține în mână ecografia bebelușului lor. În imagine se află și fiica celor doi, Honey, în vârstă de 2 ani, îmbrăcată la fel ca Tia. Duo-ul mamă-fiică s-a îmbrăcat cu un top alb, blugi și cizme roșii de cauciuc. Honey este surprinsă sărutând burtica de gravidă a mamei sale.

„Micuța noastră Honey va deveni soră mai mare în septembrie”

„Micuța noastră Honey va deveni soră mai mare în septembrie”, a transmis cuplul. Apropiații și-au exprimat bucuria pentru pereche. Fratele lui Brody, Brandon Jenner, a scris un entuziast „Wooohooooo!!!!” în secțiunea de comentarii a postării, în timp ce mama lor, Linda Thompson, și-a împărtășit bucuria de a deveni din nou bunică. „Abia aștept să țin în brațe un alt bebeluș Jenner”, a comentat ea.

De când a devenit tatăl lui Honey, în 2023, Brody a vorbit deschis despre dorința sa de a fi cel mai bun tată posibil, mai ales având în vedere relația sa adesea tensionată cu tatăl său, Caitlyn Jenner. Deși spune că el și Caitlyn, în vârstă de 76 de ani, sunt „într-o relație bună” în prezent, el a vorbit anterior despre lipsa tatălui său, fost decatlonist, în timpul copilăriei sale.

Brody Jenner a avut un tată absent

„Privesc asta ca pe un lucru pozitiv”, a declarat Brody pentru People, în ianuarie 2025. „Ea nu a fost prea prezentă în copilăria mea. O vedeam uneori, nu era complet absentă, dar totuși spun că voi fi cu siguranță mult mai prezent ca tată. Asta (absența tatălui lui – n.red) m-a învățat să fiu așa, așa că sunt recunoscător pentru asta.”

Bruce Jenner a declarat public că este o femeie transgender în aprilie 2015 și și-a anunțat noul nume, Caitlyn, în iulie 2015. Tranziția ei de la bărbat la femeie a fost documentată în serialul „I Am Cait” (2015–2016), tranziția implicând terapie hormonală și o intervenție chirurgicală de confirmare a genului. Bruce are șase copii din trei căsnicii, inclusiv pe fiicele Kendall și Kylie Jenner din fosta căsnicie cu Kris Jenner, mama surorilor Kim, Kourtney și Khloe Kardashian.

