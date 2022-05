Britney Spears a pierdut sarcina. Anunțul dureros făcut de artistă

Artista Britney Spears (40 ani) a anunțat pe rețelele de socializare că a pierdut sarcina. Cântăreața și iubitul ei, Sam Asghari (28 ani), cu care are o relație de peste 5 ani, urmau să aibă primul lor copil împreună. Din căsătoria cu fostul soț, Kevin Federline, Britney Spears mai are doi copii, de 15 și 16 ani.

„Cu cea mai mare tristețe, vă anunțăm că am pierdut bebelușul nostru minune, la începutul sarcinii. E o perioadă grea pentru orice părinte și poate că nu ar fi trebuit să facem anunțul sarcinii atât de devreme. În orice caz, am fost foarte entuziasmați și am vrut să împărtășim această veste extraordinară. Dragostea noastră ne dă putere. Vom continua să încercăm să ne mărim frumoasa familie. Vă suntem recunoscători pentru susținere și vă rugăm să ne respectați intimitatea, în aceste momente dificile”, a scris artista pe Instagram.

Citește și – Tatăl lui Britney Spears, retras din funcția de tutore al solistei

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 4)

Citește și – Britney Spears își acuză mama că i-a „ruinat” viața. „Știi exact ce ai făcut…”

Citește și – Britney Spears, goală-pușcă pe Instagram. Pozele au strâns peste 2 milioane de aprecieri

Iubitul ei a comentat la postarea artistei, iar replica lui a fost „Vom avea parte de un miracol, în curând”.

Britney Spears își anunțase sarcina luna trecută, la aproape jumătate de an de când a scăpat de sub tutela tatălui ei, în urma unei hotărâri judecătorești. În ultimii 13 ani, artista a fost sub controlul părintelui său, iar drepturile i-au fost limitate, inclusiv dreptul de a mai avea un copil.

Foto – Hepta.ro