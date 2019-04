Bianca Drăgușanu, despre relația cu Victior Slav: „Ne înțelegem mai bine acum decât atunci când eram împreună ”

Bianca Drăgușanu, în vârstă de 37 de ani, și Victor Slav au rămas în relații foarte bune după divorț și amândoi se preocupă de creșterea Sofiei: „Relațiile sunt diferite, oamenii sunt diferiți, contextele sunt diferite, iar pe mine nu mă interesează relațiile lui. El știe cel mai bine ce alege. Relația între mine și Victor este foarte frumoasă. Este o relație normală. Suntem părinții unui copil minunat de care știm să ne bucurăm împreună și cred că acesta este cel mai important lucru. Ne înțelegem mai bine acum decât atunci când eram împreună. Acum avem o comunicare mai bună. Nu mai există tensiuni între noi. Mai bine suntem așa decât să fim într-o relație tensionată, iar copilul nostru să ne vadă așa. Este un bărbat extraordinar”, a declarat Bianca Drăguşanu pentru Cancan.ro.

Bianca Drăgușanu se află în prezent într-o relație cu omul de afaceri Alex Bodi și este pregătită să devină din nou mamă: „Am mai spus despre Victor că este un bărbat extraordinar și tocmai de asta este tatăl copilului meu, dar poate la anul pe vremea asta o să mai am un copil cu un alt bărbat. Eu cu Victor am încheiat relația de comun acord, am rămas prieteni. El și-a făcut altă relație, eu sunt acum într-o altă relație”.

Bianca Drăguşanu şi Victor Slav s-au cunoscut pe platourile de filmare în 2012. Un an mai târziu deveneau soț și soție, însă infidelitatea Biancăi a condus la divorț, pronunțat în 2014. Ulterior, cei doi s-au împăcat, fără a mai semna și actele, și au devenit părinții unei fetițe, pe nume Sofia Natalia.

Sursă foto: Instagram