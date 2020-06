Bianca Drăgușanu, despre a treia căsătorie: „Dumnezeu mi-a dat…”

„Cred că după 1 an de stat cu cineva poți să-ți dai seama daca ești compatibil cu partenerul tău. Daca vezi că aceasta compatibilitate nu este potrivită, atunci trebuie să te iei să pleci. Dumnezeu mi-a dat semne și m-a pus să învăț lecții. Acum suflu și-n iaurt”, a afirmat Bianca la „Vorbește lumea”.

„Consider că au fost experiențe și că fiecare om e trimis în viața ta ca să te învețe ceva – ori despre tine, ori la modul general. Și atunci prima mea căsătorie a fost o experiență minunată din care o am pe Sofia, iar a doua este irelevantă și nici măcar nu se pune la socoteală pentru că nu am niciun copil, nimic de împărțit, nici nu am de ce să mai vorbesc. Cred că amintirile se vor înlocui cu alte amintiri și că în viața mea deja se petrec lucruri atât de frumoase”, a comentat blonda cele două căsnicii ale sale.

„A treia o să fie cu noroc. Eu sunt o femeie care trăoiește și există pentru dragoste. Mie îmi place să fiu îndrăgostită. Pe fața mea și în ochii mei se poate citi foarte ușor ce fel de om sunt eu. Mie îmi place să fiu îndrăgostită și atunci când iubesc sunt foarte pasională, foarte nebună, foarte haotică, sunt o copilă”, a mai spus Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a ajuns în ultimul an pe primele pagini ale tabloidelor din cauza relației sale plină de suișuri și coborâșuri cu Alex Bodi, de care s-a despărțit definitiv în urmă cu puțin timp, după ce a aflat că acesta o înșală cu o rusoaică.

