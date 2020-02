Bianca Drăgușanu, acuzată că și-ar fi scos coaste pentru a avea talia mică. Cum răspunde vedeta

Bianca Drăgușanu, care luna viitoare va împlini 37 de ani, a fost acuzată de-a lungul timpului că și-ar fi scos două coaste pentru a avea talia mică. Ei bine, odată cu schimbarea silicoanelor, Bianca Drăgușanu a ținut să clarifice și această situație și să închidă gura răutăcioșilor care o acuză că a exagerat cu intervențiile estetice: “Nu mi-am scos coaste, am slăbit vreo 20 de kilograme. Talia mea s-a micșorat mai ceva ca în adolescență, chiar am dimensiunile alea, 95-60-95. Eu sunt foarte înaltă, am un metru și 80 de centrimetri. Nu mi-am scos coaste, dar la un moment dat, pentru că se exagerează foarte mult, i-am zis doctorului meu: ‘Haide, domnule, să facem!’ El mi-a zis: ‘Doamne ferește, ești nebună, n-ai nevoie’” – a mărturisit cu sinceritate Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu recunoaște că cel mai mare accent îl pune pe buze, pe care și le întreține în mod constant: “Aveam buzele foarte subțiri, mi se vedeau numai ochii în cap. Mi s-a părut și mi se pare mereu că am nevoie să-mi retușez buzele. Și vin foarte des la cabinet, chiar o dată la trei luni și zic: ‘Vreau buzele!’ Doctorul îmi zice că nu mi le face, iar eu îi zic că mi le fac singură”, – a mai spus Bianca Drăgușanu, conform cancan.ro.

Vezi mai multe imagini cu Bianca Drăgușanu în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro