După 12 săptămâni petrecute în Filipine și Taiwan, unde au întâmpinat bariere de limbaj și comunicare și au fost nevoiți să trăiască cu un euro pe zi, echipa fomată din Răzvan Fodor și Sorin Bontea a reușit să câștige marea finală și premiul de 30.000 de euro.

Răzvan Fodor şi Sorin Bontea au împărțit marele premiu, încasând fiecare câte 15.000 de euro. Chiar dacă pare a fi vorba despre mulți bani, Fodor a explicat că a fost nevoie să plătească un impozit considerabil pentru sumă și un set complex de analize medicale și, astfel, a rămas în realitate cu 10.500 de euro.

Citește gratuit ediția de iunie a revistei Unica. O găsești AICI.

„Nici nu știi cum să o dai, că dacă le spui oamenilor că nu sunt acei bani, ți se răspunde: ‘Dar ce înseamnă bani pentru tine, care e dimensiunea banilor pentru tine?’. E un premiu de 30 de mii de euro pe care l-am împărțit cu Sorin Bontea, la care plătim niște taxe de vreo 2.500 de euro de căciulă. 12.500 de euro. Din care am mai plătit vreo 2.000 de euro pe analize ca să văd că m-am întors ok, iar ce am pătimit eu acolo timp de două luni de zile, nu mai socotim. Așa ceva nu știu să spun pe câți bani ar trebui să se facă…”, a spus Răzvan Fodor pentru life.ro.

sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro