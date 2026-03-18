Aysegul Eraslan a murit la 27 de ani: „Vă rog să aveți grijă de câinii mei…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Aysegul Eraslan, celebra creatoare de modă din Turcia, a fost găsită decedată la doar 27 de ani. În urma sa a lăsat un bilet de adio sfâșietor, vorbind despre durerea și singurătatea care au marcat-o.

Aysegul Eraslan a murit la 27 de ani

Tragedie în lumea modei: Aysegul Eraslan, o tânără creatoare de modă foarte apreciată în Turcia, s-a stins din viață la doar 27 de ani. Tânăra a fost găsită fără suflare în propria locuință, iar alături, un bilet de adio sfâșietor a dezvăluit durerea profundă cu care s-a confruntat. Potrivit Spynews, apropiații ei au alertat autoritățile după ce nu au mai reușit să ia legătura cu aceasta timp de mai multe zile.

Cunoscută pentru talentul ei incontestabil și creațiile remarcabile, Aysegul Eraslan a lăsat o amprentă semnificativă asupra industriei de modă din Turcia. Din păcate, dincolo de succesul profesional, tânăra a dus o luptă interioară dificilă. În biletul său de adio, Aysegul a dezvăluit suferințele pe care le purta în suflet: „Am fost o persoană foarte bună ani de zile, nu am făcut niciodată rău nimănui, dar inima mea este frântă și nu pot să trec peste asta, îmi pare rău.”

„Vă rog să aveți grijă de câinii mei…”

Familia și prietenii sunt devastați de pierderea sa, mai ales după ce au aflat mărturisirile emoționante din ultimele ei rânduri. „Nu am experimentat niciodată iubire maternă sau paternă în această viață, am experimentat multă violență”, scria Aysegul, cerând totodată, cu ultimele puteri, grijă pentru câinii săi dragi. „Vă rog să aveți grijă de câinii mei… fie sunt sensibilă, fie viața este cu adevărat grea. Îmi cer iertare și tatălui meu.”

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, echipajele sosite la fața locului au intervenit prompt, însă, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Pierderea lui Aysegul Eraslan este o amintire dureroasă a importanței de a fi alături de cei care trec prin momente dificile și de a-i sprijini să-și găsească puterea interioară.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News