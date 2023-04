Antonia face dezvăluiri din culise. Cum a ajuns protagonista filmului “Haita de acțiune”: “Personajul Oli a fost scris pentru mine”/ Exclusiv

După două roluri mici, Antonia și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul “Haita de acțiune” cu un personaj principal, fiind polițista Oli. Matei Dima, alias BRomania, a fost cel care a intuit calitățile ei actoricești și a încurajat-o să își exploateze această latură. Artista a dezvăluit, în exclusivitate pentru UNICA.ro, că rolul fusese scris pentru ea, detaliu pe care l-a aflat ulterior și care a motivat-o să fie cât mai bună pe platourile de filmare, să asimileze rapid informațiile primite și să își însușească personajul. Dacă la început a simțit presiune, întrucât toată lumea avea așteptări de la ea, la final a fost încântată de experiență și i-ar surâde să își valorife talentul și în altă producție.

Antonia demonstrează că se poate să îți îndeplinești visurile dacă lupți pentru ele. Pe vremea în care locuia în America, ea își dorea cu ardoare o carieră muzicală și o familie cu mulți copii, iar în prezent se bucură de aceste privilegii.

Dezvăluiri din culise: Cum a ajuns Antonia protagonista filmului “Haita de acțiune”

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste, iar piesele ei ajung hituri. Pe plan personal, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alex Velea, împreună cu care are doi băieți: Achim și Dominic, iar din căsătoria cu italianul Vincenzo Castellano, ea mai are o fetiță, Maya, care îi seamănă perfect.

În interviul acordat în exclusivitate pentru UNICA.ro, artista ne-a oferit detalii de pe platourile de filmare de la “Haita de acțiune”, cum a început prietenia cu Matei Dima, dar și cum se soluționează o situație tensionată cu Alex Velea.

Buna, Antonia! Te descoperim pe marele ecran în rol de polițistă. Cum te-ai simțit în această ipostază, pe platourile de filmare?

Sunt foarte fericită să fac parte din filmul “Haita de acțiune”, este un proiect foarte drag mie, un film care aduce bună dispoziție, umor, personaje amuzante și muultă acțiune.

Mi-a făcut plăcere să lucrez cu o echipă veselă, pusă pe glume, oameni pasionați de ceea ce fac și care sunt dispuși să și ofere din ceea ce știu. M-am bucurat de sprijinul lor, pentru că nu sunt actor profesionist, mai ales de la Alex Bogdan, care a fost acting coach-ul nostru. Chiar a fost o experiență extraordinară și sunt onorată să fac parte din ”Haita de acțiune”. Sper că veți merge la cinema să ne descoperiți (dacă nu ați fost deja până acum).

Antonia o interpretează pe polițista Oli în filmul „Haita de acțiune” / Credit foto – Matei Buță



Ai luat rolul ca pe o joacă și ai fost relaxată la filmări sau ai fost la polul opus, ai avut emoții și te-ai stresat să nu greșești nimic?

Am avut cele mai mari emoții înainte, când mi s-a propus rolul, pentru că aveam temeri: dacă nu mă voi descurca, dacă mă voi face de râs, dacă îi voi dezamăgi (mai ales că personajul Oli a fost scris pentru mine, deci simțeam niște presiune). Mă ajuta psihic gândul că Matei e parte din echipă și că mă susține (cu el mă știu de mulți ani, am mai avut proiecte împreună), apoi când am cunoscut întreaga echipă, am știut că totul va fi bine.



Care a fost scena care ți s-a părut mai dificilă și de ce? În ce a constat?

Am avut scene în care mă bat și o scenă în care suntem într-o mașină care merge cu mare viteză, iar apoi într-o parte și am simțit multăăăă adrenalină! Pentru toate aceste scene, am avut parte de ajutorul unor cascadori profesioniști.

Îți surâde ideea ca pe viitor să accepți și alte roluri sau preferi să te concentrezi doar pe muzică?

Da, desigur, dacă proiectele mi se vor părea potrivite și personajul îmi va fi pe plac, bineînțeles.



Apropo de muzică, vreo piesă de-ale tale este și coloana sonoră a filmului? Ce poți să ne spui despre proiectele muzicale din acest an?

Nu sunt piese de-ale mele pe coloana sonoră a filmului ”Haita de acțiune”, dar urmează să lansez mai multe piese anul acesta, atât în limba română, cât și în engleză.

Având în vedere că Matei Dima îți este amic, cât de repede ai acceptat să joci în noul lui film, “Haita de acțiune?”

Destul de repede. Am mers la o discuție cu echipa, un soi de casting în care am citit și câteva replici.

De obicei, te consulți cu Alex înainte de a accepta un proiect, indiferent că vorbim de film, muzică sau televiziune? Cum a fost în cazul de față? Si el procedează la fel, ia decizia după ce află și părerea ta?

Discutăm despre absolut fiecare aspect al carierei noastre, ne susținem reciproc și formăm o echipă extraordinară și desigur că și de data aceasta ne-am consultat. Dar decizia am luat-o mult mai ușor, având în vedere că îl știam pe Matei, știam ce fac echipele de la Vidra Productions și Global Records în cazul acestor proiecte.

Antonia și Matei Dima sunt prieteni în viața reală/ Credit foto – Ioan „Josh” Cazan



În ce împrejurări l-ai cunoscut pe Matei și de cât timp sunteți prieteni? La un moment dat ați filmat și reclame împreună.

L-am cunoscut atunci când a venit el din State în România, se cunoștea deja cu Lucian, managerul meu, CEO Global Records. Ei au început să colaboreze, am apărut și eu în sketch-urile lui.

În cercul tău de prieteni, ai mai multe femei sau mai mulți bărbați ca persoane apropiate? Se spune că femeile se înțeleg mai bine cu bărbații în general. Cu cine îți e mai ușor să legi o prietenie?

Am și femei și bărbați în cercul meu, nu am stat niciodată să mă gândesc cu cine îmi e mai ușor să leg o prietenie, pur și simplu, e sau nu chimie cu o persoană.

Ai fost trădată de vreo prietenă? Cum s-a întâmplat? Ce măsuri ai luat?

În situații de acest gen, evident că închei orice fel de comunicare cu acea persoană și pot spune că în timp, am învățat să fiu mai precaută și să am mai multă grijă în fața cui mă deschid.

Oli, personajul tău, este o polițistă care are probleme cu nervii pentru că e sătulă de misoginismul din România. Tu te-ai confruntat cu o situație în care ai simțit din plin disprețul față de femei, în general? Dacă da, cum ai reacționat, cum ai trecut peste această atitudine?

Nu îmi amintesc să mă fi confruntat cu o astfel de situație, dar în general, nu sunt genul care să nu reacționeze în fața unor astfel de abuzuri.

Antonia este una dintre cele mai apreciate cântărețe / Credit foto – Stefan Dani



În viața de zi cu zi, cât de calmă e Antonia sau cât de repede te lasă nervii? 😊

În general sunt calmă, dar dacă mă lovesc de situații dificile sau dacă sunt obosită, mă enervez mai repede.

Frumusețea este o armă cu două tăișuri. Ai avut momente în care ai avut de suferit din cauza aspectului fizic?

Da, atunci când oamenii se rezumă la mine doar ca la o femeie frumoasă și nu vor să descopere mai mult de atât despre mine.

Se spune că fiecare mamă are de învățat de la propriii copii, nu doar invers. 😊 Cum te-au schimbat Maya, Dominic și Akim?

M-au făcut să fiu și mai organizată, și mai atentă la mine, să fiu un exemplu bun pentru ei, să fiu o versiune cât mai bună de-ale mele, să îmi exprim și mai mult iubirea, deși așa am fost crescută.

Când locuiai în America, cum îți proiectai viața? Ce îți doreai să faci? Ce ar mai fi pe lista ta de obiective de îndeplinit?

Îmi doream să fiu artistă și sunt fericită că acest vis mi s-a îndeplinit. Îmi doream să am o familie frumoasă, cu copii, și mi s-a îndeplinit și acest vis.

Antonia este mama a trei copii / Credit foto – Stefan Dani



Pentru tine, engleza este ca o a doua limbă având în vedere că ai locuit mult timp în America. Când ești supărată sau nu îți convine ceva, îl cerți pe Alex în română sau în engleză? 😊 Care dintre voi cedează primul și lasă de la el într-o situație tensionată?

Discutăm în limba română. De fiecare dată, cedează cel care a provocat acea discuție.

Credit foto – Stefan Dani / Ioan „Josh” Cazan / Matei Buță