Andreea Zahn, designer: ”Cred că artistul este intrinsec o fiinţă a sensibilităţii, cu o fragilitate aparte”

Ce înseamnă pentru tine arta?

Arta pentru mine este devenire, sublimarea unor sentimente care sunt, de cele mai multe ori, neînţelese şi trăite în inconştient. Arta este o viziune asupra vieţii, un mod de viaţă. Arta este iubire.

Când ai început să pictezi pe eșarfe și de ce?

Ideea de a picta pe mătase mi-a venit din neant în urmă cu vreo 7 ani, într-o zi pe când eram în Bucovina şi mă minunam de motivele româneşti pictate pe case. M-am gândit cât de fain ar fi să putem purta simbolurile respective cu noi, tot timpul, pentru că ştiam că toate au o însemnătate. Şi aşa am revenit la pasiunea mea legată de simboluri străvechi şi la atracţia pentru textile şi am experimentat. A fost ca o regăsire de sine, aveam nevoie de asta şi cred că a ieşit ceva minunat!

De ce mătase?

Mereu m-au pasionat lucrurile misterioase şi mătasea cred că este un astfel de lucru. Mi se pare că mătasea conţine în ea o istorie, un secret, modul cum este produsă dintr-un fir aşa subţire şi cum poate deveni un material atât de rezistent. Mătasea a rezistat milenii, a traversat continente şi a înveşmântat capete regale. În istorie mătasea era un material pe care doar cei privilegiaţi şi-l puteau permite. Eu de la început mi-am dorit să creez ceva cu simbolistică, ceva de valoare şi de lux. Şi atunci ideea de a folosi ca suport mătasea a fost perfectă, pentru că ce alt material ar putea purta şi trasmite simbolurile cu secretele lor dacă nu sacra mătase?

Ce te inspiră?

În general, tot ceea ce este frumos, precum florile, culorile, ceea ce este neobservat precum simbolurile din biserici, moschei, de pe obiecte vestimentare vechi, arhitectura, geometriile complexe şi culturile orientale.

Ce ai învățat de când te afli în această industrie a artei?

Cred că artistul este intrinsec o fiinţă a sensibilităţii, cu o fragilitate aparte, dar dorinţa de a reuşi, de a se face auzit, văzut, înţeles îl face puternic şi rezistent la multele refuzuri şi dezamăgiri care îi pot apărea în cale. Am învăţat că pasiunea, răbdarea şi perseverenţa sunt chei importante în drumul unui artist.

Care sunt cele mai mari împliniri ale tale de până acum?

Am reuşit să fac foarte multe din lucrurile pe care mi le-am propus până acum pentru devenirea mea artistică, dar o dată ce mai îndeplineam un obiectiv îmi dădeam seama că locul meu nu era acolo, nu mă potriveam nici cu oamenii, nici cu valorile. Sunt recunoascătoare că am reuşit să fac tot ce am facut până acum pentru că astfel am ajuns la mine, dar cred că marile realizări abia de acum înainte vor urma.

Care este cea mai complexă pictură pe care ai realizat-o?

Cred că cea mai complexă şi greu de executat pictură pe care am realizat-o până acum este lucrarea „Order of Creation” şi face parte din ultima colecţie de picturi pe mătase „Cosmic Logos” pe care am gândit-o ca şi colecţie de tablouri.

