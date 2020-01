Andreea Marin, declarație neașteptată despre Adrian Brâncoveanu: „E sufletul meu pereche”

Andreea Marin se poate declara, în sfârșit, o femeie împlinită și fericită. După trei mariaje eșuate, Andreea Marin trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de diplomatul Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Andreea Marin recunoaște că au avut parte și de momente mai grele pe parcursul relației, însă au știut să le depășească: „E sufletul meu pereche. Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță și, până acum, le-am depășit pe toate, am traversat și momente de fericire unice, de neuitat pentru o viață, în acești 3 ani de când suntem împreună”, – a declarat Andreea Marin potrivit Ciao.ro.

În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, Andreea Marin având 45 de ani, iar Adrian Brâncoveanu doar 34 de ani, cei doi se înțeleg de minune, locuiesc împreună, iar Violeta, fiica Andreei și a lui Ștefan Bănică, are o relație bună cu partenerul mamei sale: „Ea este ditamai omuleţul şi este parte din povestea noastră. De fapt, fără Violeta nu există nimic pentru nimeni. În fiecare zi au porţia lor de joacă cu mingea prin casă, cu pernele, îmi mai sparg tablouri, dar trec peste pentru că îi iubesc”, a spus Andreea Marin la Agenţia Vip.

Vezi mai multe imagini cu Andreea Marin și Adrian Brancoveanu în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro