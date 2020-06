Andreea Bălan, primele declarații după ce s-a spus că ar fi infectată cu coronavirus: ”10 zile nu am avut niciun simptom”

Andreea Bălan a mărturisit că nu a prezentat niciun simptom, iar filmările pentru „Te cunosc de undeva” s-au terminat de mai bine de o săptămână, astfel că nu a mai intrat în contact cu alți colegi de platou: „Am aflat că există persoane infectate. Am fost anunțată de producători, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă pentru că ultima zi de filmare pentru mine a fost acum 10 zile și, atâta timp cât 10 zile nu am prezentat niciun simptom, din start m-am gândit că nu am nicio problemă.

Mi-a părut foarte-foarte rău pentru Marcel Pavel. Apoi, producătorii mi-au spus că trebuie ca unii dintre noi să meargă să fie testați, eu nefiind obligată să mă testez pentru că la mine trecuseră 10 zile. Au fost la testare doar cei care au mai intrat în ultimele 10 zile în contact cu el, respectiv la repetiții, pentru că după filmarea de atunci au mai fost repetiții la care eu nu am luat parte”, – a explicat Andreea Bălan la Sinteza Zilei de la Antena 3.

La rândul său, și Marcel Pavel a făcut primele declarații despre situația critică prin care a trecut, în cazul artistului simptomatologia fiind foarte agesivă. De asemenea, deși asimptomatic, Andrei Ștefănescu a povestit prin ce a trecut în această perioadă.

Emisiunea „Te cunosc de undeva!” unde aceștia au filmat în ultimele săptămâni a fost suspendată momentan. Anunțul a fost făcut astăzi de postul Antena 1.

