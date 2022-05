Cine va avea grijă de fetele Andreei Bălan și ale lui George Burcea cât artista va fi în competiția „America Express”

Andreea Bălan se pregătește pentru una dintre cele mai mari provocări de până acum, să participe la competiția “America Express”. Cântăreața va fi nevoită să lipsească mult timp de acasă, departe de fetițele ei Ella și Clara, pe care le are din căsnicia cu George Burcea.

În America Express, Andreea Bălan va face echipă cu cealaltă jumătate a trupei Andre, Andreea Antonescu.

Dragilor, cu emoție vă spun că voi pleca împreună cu prietena mea și colega mea de scenă @andreeaantonescu în @asiaexpressromania. Va fi cu siguranță o experiență unică, specială, care ne va uni și mai mult ca prietene și mă va ajuta să evoluez uman și spiritual, a transmis artista în mediul online, la scurt timp după anunțul de participare la show.

Artista a explicat cine se va ocupa de fetițele ei și ale lui Burcea, cât timp ea va fi plecată. Micuțele vor sta cu mama ei, pentru că ea are adesea grijă de ele când Andreea este departe de casă. Andreea Bălan spune că mama ei știe foarte bine ce are de făcut și nu are nevoie de niciun sfat din partea ei, cu privire la îngrijirea fetițelor.

Nu e nevoie să îi las mamei instrucțiuni, pentru că ea știe foarte bine ce are de făcut. Mama este prezentă din prima zi de viață a Ellei, fata cea mare, și ea știe exact ce trebuie să facă. Din contra, ea are grijă de casă, de noi, cu mâncarea, ea știe foarte bine. Avem pediatra la orice oră din zi și din noapte, avem prieteni, mame cu copii, adică infrastructura și ceea ce am eu în jurul meu totul este foarte solid – a spus Andreea Bălan, potrivit viva.ro.

Andreea Bălan a mai spus că nu își face griji pentru această plecare, deoarece ea mai lipsit de acasă timp de mai multe zile și nu au fost probleme cu fetele.

Eu plec liniștită, pentru că știu că fetele mele sunt pe mâini foarte bune, de la mamă, la bonă, prietene cu copii. Am făcut un program destul de clar, pe zile, fetele au activități: merg la engleză, la patinaj, la balet, avem un șofer care le ia de acasă, le duce, nu e nicio problemă. Totul e foarte bine organizat. Cel mai mult de acasă am lipsit câteva zile, când am fost în vacanță. Acum o să lipsesc cel mai mult – a completat artista.

Foto – Facebook