Fiica lui Cornel Palade, Ada, mesaj de revoltă la adresa României: „O țară unde prostia și prostituția sunt ridicate în slăvi”

Ada Palade, fiica lui Cornel Palade, trăiește în Marea Britanie de câțiva ani. Tânăra revine în țara natală rar, doar pentru a-și vedea familia și prietenii. De curând, Ada Palade a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care explică motivul pentru care a ales să plece din România. Ada spune că și-a dorit o viață mai bună și mai frumoasă și se declară dezamăgită de țara natală.

Am plecat din România în urmă cu aproape 3 ani, mi-am părăsit familia pentru visul meu, gândindu-mă că voi avea prieteni adevărați, care să mă susțină. Credeam că acești oameni cred în mine, mă iubesc, dar se pare că cel mai important lucru era chiria pentru ei…

„S-ar putea ca mulți să mă urască pentru ceea ce spun și să mă judece pentru ceea ce sunt, dar am ajuns în punctul în care nu îmi mai pasă ce spun alții.

6 luni după ce m-am întors la Londra, am fost dată afară pe stradă. Apoi am cerut din nou ajutor și din nou m-am înșelat, am fost dată afară din nou pe străzi fără niciun motiv întemeiat.”, a transmis Ada Palade pe pagina ei de Facebook.